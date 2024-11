GTA 6: Realismus pur – Ex-Entwickler verrät Details über die immersive Spielwelt

In einem kürzlich veröffentlichten Video gibt Ben Hinchcliffe, ein ehemaliger Designer von Rockstar Games, spannende Einblicke in die Entwicklung von „GTA 6“. Nach über einem Jahrzehnt bei Rockstar, wo er an Titeln wie „GTA 5“, „GTA Online“ und „Red Dead Redemption 2“ mitgearbeitet hat, teilt er nun seine Erfahrungen und Erwartungen an den kommenden Blockbuster-Titel. Besonders interessant dabei sind seine Aussagen zur angestrebten Realitätsnähe und zum Gameplay von „GTA 6„.

Was können wir von GTA 6 erwarten?

Hinchcliffe betont, dass die Welt von „GTA 6“ noch realistischer und lebendiger gestaltet sein soll als jemals zuvor. Besonders die künstliche Intelligenz der NPCs liegt den Entwicklern offenbar am Herzen. Laut Hinchcliffe sollen die NPCs im Spiel nicht nur wie austauschbare Statisten wirken, sondern echte Persönlichkeiten mit individuellen Reaktionen und Handlungen darstellen. Sie werden „lebendig“ und „reaktionsschnell“ sein – ein Ansatz, der darauf abzielt, eine noch immersivere Spielerfahrung zu bieten.

Ferner wird „GTA 6“ als eines der größten Open-World-Spiele gehandelt, die es je gab. Die Spielwelt soll „riesig“ sein, so Hinchcliffe, und eine Vielzahl an Aktivitäten und Missionen bieten, die es den Spielern ermöglichen, sich immer wieder neu in dieser Welt zu verlieren. Dazu gehört auch, dass sich NPCs situationsabhängig und eigenständig verhalten, was das Gameplay dynamischer und unvorhersehbarer macht.

Vielfältige Missionen und dynamische Charaktere

Ein weiterer Punkt, den Hinchcliffe im Video anspricht, ist die Struktur der Missionen. Spieler können mit einer großen Auswahl an Missionen und Aufgaben rechnen, die unterschiedlichste Herausforderungen und Gameplay-Erfahrungen bieten. „GTA 6“ soll demnach weit mehr sein als nur eine lineare Aneinanderreihung von Missionen.

Hinchcliffe spricht von „GTA 6“ als einem Spiel, das ihn sehr begeistert. Er ist davon überzeugt, dass der Titel die hohen Erwartungen der Fans erfüllt und Rockstar Games wieder einmal einen Meilenstein setzen wird. Der Anspruch auf Realismus und die komplexe Interaktion der NPCs deuten darauf hin, dass Rockstar alles daransetzt, um ein Spiel zu schaffen, das nicht nur grafisch beeindruckt, sondern auch inhaltlich und technisch neue Maßstäbe setzt.

Nach aktuellem Stand erscheint „GTA 6“ im kommenden Jahr und wird der erste Titel sein, der die ebenfalls erst noch kommende PS5 Pro wirklich fordert.