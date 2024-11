Until Dawn: Patch 1.06 mit PS5 Pro-Unterstützung und neuen Features online

Besonders erwähnenswert sind Fixes, die für stabileres Gameplay sorgen. Dazu gehört unter anderem ein Fix für den „Soft-Lock“, der dazu führen konnte, dass Charaktere in bestimmten Szenen feststecken. Auch die Shader-Kompilierungsgeschwindigkeit wurde verbessert, was vor allem für Spieler mit aktivierter Frame-Generierung einen deutlichen Unterschied macht. Zusätzlich hat Ballistic Moon einige Optimierungen an der Grafik vorgenommen, zum Beispiel beim Tiefschnee-Material und der Umgebungsbeleuchtung.

Drastische Entscheidungen müssen nicht nur im eigentlichen Spiel getroffen werden. Der neue Performance-Modus priorisiert die Bildrate und sorgt so für eine besonders flüssige Darstellung. Für diejenigen, die Wert auf visuelle Details legen, bietet der Fidelity-Modus hingegen hochauflösende Texturen und schärfere Grafiken. Damit haben Spieler die Möglichkeit, ihr Spielerlebnis individuell an ihre Vorlieben anzupassen. Auch auf dem PC gibt es durch den Patch einige interessante Neuerungen, darunter die Unterstützung für den Monitor-Wechsel während des Spiels.

What do you think?