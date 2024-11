Kingdom Come: Deliverance 2 – Livestream ab 18 gewährt einen Blick auf Kuttenberg

Doch was bedeutet das für uns? Nun, das lang erwartete Kingdom Come: Deliverance II ist auf dem Weg – und es steht fest: Dieses Prequel wird die Latte nochmals höher legen, wenn es am 11. Februar 2025 auf PC und Konsolen erscheint.

Und falls das nicht schon spannend genug wäre, gibt’s auch noch eine vierteilige Live-Action-Videoserie mit Tom McKay und Luke Dale. Sie sind die Schauspieler hinter den Hauptcharakteren und werden die Fans in bester Mittelalter-Manier am 7. November auf eine actiongeladene Reise voller Unfug mitnehmen – genau das Richtige, um die Wartezeit bis Februar zu verkürzen.

