Resident Evil 9: Ein wilder Haufen Gerüchte zur Story, Charakteren und einem neuen Antagonisten

Also mal wieder, die Gerüchteküche kocht – und diesmal brodelt’s kräftig um „Resident Evil 9„. Jill Valentine und Leon S. Kennedy, die Oldies but Goldies des Resident Evil-Franchise, kehren zurück. Das besagt zumindest ein neues Gerücht, das von Biohazard Declassified in die Weiten des Internets entlassen wurde. Und als Quelle wird – wie könnte es anders sein – ein „anonymer Spieletester“ angegeben.

Die neuesten Story-Details

Fangen wir mit den vermeintlichen Storydetails an, die uns das Gerücht großzügig liefert. Vier Jahre nach den Ereignissen in „Resident Evil Village“ soll das neue Spiel einsetzen. Unsere alten Bekannten Jill und Leon sind anscheinend auf einer Insel unterwegs – keine normale Insel, sondern eine, auf der eine Firma (war das nicht immer so?) allerlei schaurige Experimente mit dem Megamycete anstellt, um Massenklone der guten Eveline zu züchten. Ja, Eveline aus Resident Evil 7 – sie ist zurück, allerdings diesmal gleich mehrfach. Praktischerweise hat die Insel auch alles, was das Horror-Herz begehrt: verlassene Krankenhäuser, düstere Höhlen, Fabriken und sogar einen Tempel. Klingt fast wie das ultimative Touristenziel für Untote.

Natürlich darf auch ein neuer Gegnertyp nicht fehlen. „Weiterentwickelte Zombies“, die mit Nahkampfwaffen um sich schlagen, und – jetzt wird’s ein bisschen absurd – den Mond anbeten. Offensichtlich haben sie viel Zeit in seltsamen Kulten verbracht und sich Mondtattoos stechen lassen, weil, warum nicht? Sie singen angeblich sogar zu ihrem Lieblingsgestirn. Klingt, als hätte jemand ein paar kreative Freiheiten genossen.

Resident Evil 9 mit neuem Antagonisten?

Aber was wäre ein Resident Evil-Spiel ohne einen mysteriösen Antagonisten? Voilà, Mr. Simon betritt die Bühne. Wer das ist? Keine Ahnung, aber immerhin klingt der Name ein bisschen wie der eines zwielichtigen Immobilienmaklers und nicht wie der eines apokalyptischen Bösewichts. Zudem taucht jemand namens Goatman auf, der Jill besonders auf die Nerven geht – warum auch immer.

Zur Freude aller Fans der berühmten Familie Winters wird auch Rosemary, die Tochter aus „Resident Evil Village“, eine Rolle spielen. Offenbar soll ihr Blut (wie könnte es anders sein) die Antwort auf ein Heilmittel sein. Ihr merkt schon, Capcom wirft in den Mix, was die Horror-Küche so hergibt.

Natürlich wird zum Schluss betont, dass man all das mit Vorsicht genießen sollte – keine offizielle Bestätigung, kein Kommentar von Capcom. Wäre auch zu schön, wenn die altbekannten Charaktere aus der Versenkung wieder auftauchten und ein paar nostalgische Momente schüren könnten. Aber bis dahin bleibt es wohl bei einem überaus spannenden Potpourri an Details, das sich wie ein Fan-Fiction-Traum (oder Albtraum?) liest.

Ob wir also wirklich Jill und Leon gemeinsam durch die zombiebefallene Insel wanken sehen? Wer weiß. Aber solange es keine offiziellen Infos gibt, ist und bleibt das hier nur ein weiteres Gerücht aus dem Resident Evil-Universum – eines, das die Latte für absurde Wendungen allerdings ganz schön hochlegt.