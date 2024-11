Dragon Age: The Veilguard – Metacritic und das Review-Bombing, es geht wieder los

Metacritic hat sich mal wieder zum andauernden Review-Bombing geäußert, diesmal wegen Dragon Age: The Veilguard. Es war auch nur eine Frage der Zeit. Seit Tagen lassen besorgte Fans ihrem Frust freien Lauf, wonach das Spiel auf sämtlichen Kanälen als das „neue woke Desaster“ abgestempelt wird. Nicht gerade leise heißt es: „Woke-Propaganda!“, „Zensur!“, und mein persönlicher Favorit – „Das Ende der Videospielkultur!“

Und wohin gehen sie, um ihrem Unmut Luft zu machen? Natürlich direkt zu Metacritic. Die Plattform ist schließlich ideal, um seinem Ärger Luft zu machen. Aktuell stehen dort 8,4 von den professionellen Kritikern 3,8 von den Usern gegenüber. Das will man dort nicht einfach so hinnehmen und schaltet sich erneut ein – fühlt sich aber auch machtlos.

Metacritic versucht einzuschreiten

Auf Nachfrage von Eurogamer gab Metacritic ein offizielles Statement ab. Sie haben ein Moderationsteam, das sich um „missbräuchliche Inhalte“ kümmert und „Online-Vertrauen und -Sicherheit sehr ernst“ nimmt. Wenn also jemand eine Bewertung postet, die in Richtung Rassismus, Sexismus oder anderweitig beleidigend wird, fliegt sie raus. Ein nachvollziehbarer Ansatz, der bald auch durch ein offizielles Reglement durchgesetzt werden muss. Die tatsächliche Umsetzung gestaltet sich wie immer jedoch schwierig, denn was ist authentisch und was nicht?

Dragon Age: The Veilguard trifft der Review-Bombing Fluch

Interessanterweise zeigt sich auf Steam ein etwas anderes Bild. Die Spieler, die das Spiel tatsächlich gespielt haben, bewerten es dort „überwiegend positiv“. Natürlich gibt es Kritik am Storytelling und Tempo – darunter ernsthafte Kritik und nicht die endlosen Vorwürfe über „Diversity, Equity, Inclusion“-Themen. Ob sich das in den Verkaufszahlen widerspiegelt? Schwer zu sagen, aber auf PSN und Steam gehört Dragon Age: The Veilguard derzeit zu den Top-Sellern.

Derweil hat BioWare das erste Update für Dragon Age: The Veilguard angekündigt, das „im Laufe dieser Woche“ für PC, PS5, Xbox Series S und Xbox Series X verfügbar sein soll. Einen genauen Termin hat BioWare zwar nicht genannt, aber sie geben schon mal einen kleinen Ausblick auf die Inhalte.

„Unser erster Patch für Dragon Age: The Veilguard wird im Laufe dieser Woche für alle Plattformen veröffentlicht,“ schreibt BioWare auf X. „Er enthält einige Bugfixes, kleinere Balance-Anpassungen und Crash-Reduzierungen. Die vollständigen Patchnotes gibt’s dann zum Release!“