PS5 Pro: Der 16,7-Teraflop-Dämpfer für alle großen Träumer

Aber halt! In der Realität muss das Gesamtpaket betrachtet werden, und da sind die Aussagen von Entwicklern besonders aufschlussreich. Diese verweisen immer wieder auf die PlayStation Spectral Super Resolution – eine Software-Lösung, die den entsprechenden Boost verleihen soll. Für die Herren von Digital Foundry könnte das etwas ernüchternd sein, deren Dopaminspiegel anscheinend nur noch durch große Zahlen in die Höhe getrieben werden kann.

Selbst Digital Foundry, oft als die Gralshüter der Gaming-Technologie angesehen, konnten die Ernüchterung in ihrem Unboxing nicht verbergen, als sie die Zahlen präsentierten. Man könnte sagen, das Gesicht des Unboxings war eine Mischung aus Enttäuschung und dem verzweifelten Versuch, die verbliebenen Träume von einem Konsolen-Powerhouse zu retten. Wo bleibt der Wow-Faktor? Wo zerrt uns die versprochene Immersion in das Spiel hinein? Die vorherigen Leaks und Gerüchte hatten uns auf eine Leistung eingestellt, die sich jetzt wie eine Illusion anfühlt. Wer hätte gedacht, dass die Realität uns so dreist ins Gesicht lachen könnte?

Am Donnerstag wird Sony die mit Spannung erwartete PS5 Pro auf den Markt bringen. Doch anstatt jubelnder Vorfreude herrscht mit jedem Tag, der dem Launch näher rückt, gefühlt immer mehr Skepsis. Die neuesten Informationen zeigen, dass die neue Konsole „nur“ 16,7 Teraflops liefern wird. Das ist zwar noch immer viel für eine Spielkonsole, aber nur die Hälfte der vorhergesagten Performance, die in den zahlreichen Leaks herumgeisterte. Tja, das ist wie Weihnachten und kein Geschenk unterm Baum – für manch einen sehr enttäuschend.

