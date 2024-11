PlayStation Plus Essential – Die November-Spiele sind da, ein kurzer Überblick

Mit diesen Neuzugängen beginnt der Countdown zu einem bedeutenden Update in der Mitte des Monats, bei dem in den Extra- und Premium-Stufen zahlreiche Spiele entfernt werden . Verpassen Sie nicht die neuen Highlights!

Sony hat die neuen PlayStation Plus-Spiele für November in der Essential-Stufe veröffentlicht. Den Auftakt macht der Day One-Release „Death Note: Killer Within“ für PS5 und PS4, ein spannender Titel, der Fans des Animes begeistern wird. An zweiter Stelle steht „Ghostwire: Tokyo“ ( unser Review ), das für PS5 bereitsteht und mit seiner einzigartigen Atmosphäre überzeugt. Den Abschluss bildet „Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged“ für PS5 und PS4, ein rasantes Rennspiel, das für adrenalinfans unentbehrlich ist.

What do you think?