PlayStation Plus: Diese Spiele sind ab heute neu oder fallen bald weg

Ein neues Update bei PlayStation Plus Extra und Premium steht am heutigen Dienstag an, was bedeutet, dass einige aufregende Spiele hinzukommen, andere dafür bald wegfallen. Diesmal trifft es eines der beliebtesten Rollenspiel-Franchises.

Ab heute neu bei PlayStation Plus

Zunächst ein kleiner Reminder der Neuzugänge bei PlayStation Plus: In dieser schaurigen Jahreszeit können sich PlayStation-Plus-Abonnenten auf ein abwechslungsreiches Line-up freuen, das sowohl Horror-Klassiker als auch spannende Neuerscheinungen umfasst. Ein Highlight ist „Dead Island 2“, ein packendes Action-RPG, das die Spieler in eine apokalyptische Welt voller Untoter versetzt. Mit fantastischer Grafik und fesselndem Gameplay ist es der perfekte Titel für Halloween-Fans, die kooperative Abenteuer lieben. In Kürze steht für „Dead Island 2“ ein größeres Update an, das den neuen Neighborhood Watch-Modus beinhatet.

Für Nostalgiker bringt der Oktober den PS1-Klassiker „Dino Crisis“ zurück, überarbeitet für PS4 und PS5. In diesem Survival-Horror kämpft man gegen tödliche Dinosaurier und löst knifflige Rätsel. Auch der PS2-Klassiker „Siren“ kehrt zurück und lässt Horror-Fans in eine düstere Welt eintauchen. Wer interaktive Geschichten bevorzugt, wird sich auf „The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me“ freuen. Diese Episode fordert die Spieler dazu auf, schicksalhafte Entscheidungen zu treffen, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen.

Neben diesen schaurigen Erlebnissen bietet das Line-up auch leichtere Titel wie „Two Point Campus“ und „Return to Monkey Island“, die für Abwechslung sorgen. „Ghostbusters: Spirits Unleashed“ und „Firefighting Simulator: The Squad“ runden das Angebot für Spieler ab, die lieber Teamarbeit und Spaß in den Vordergrund stellen. Das vollständige PlayStation Plus Line-Up für den Monat Oktober gibt es hier nachzulesen.

Diese Spiele fallen bei PlayStation Plus im November weg

Das Update bringt leider auch bald das Ende einiger beliebter Spiele im Abonnement mit sich, die im November wegfallen. Dazu gehört die legendäre Kingdom Hearts-Reihe von Square Enix, die für viele Fans einen großen Verlust darstellt. Ebenso verschwinden zeitlose Klassiker wie „Red Dead Redemption 2“, „Grand Theft Auto: San Andreas“ und „Dragon’s Dogma: Dark Arisen“ aus dem Angebot. Diese Abgänge hinterlassen zweifellos eine Lücke im Abodienst. Im Folgenden die vollständige Liste der Spiele, die ab heute wegfallen:



Dragon’s Dogma: Dark Arisen

Blasphemous

Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue

Kingdom Hearts 3

Kingdom Hearts: Melody of Memory

Teardown

What Remains of Edith Finch

Red Dead Redemption 2

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definite Edition

The Sims 4: City Living

Mobile Suit Gundam Extreme Vs. Maxiboost On

Superliminal

Eiyuden Chronicle: Rising

Klonoa – Phantasy Reverie Series

Overcooked! 2

Moving Out

Spelunker HD

Das PlayStation Plus-Update wird wie gewohnt gegen 11 Uhr MEZ erwartet,