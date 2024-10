Schon wieder Führungswechsel bei Xbox, nun soll es ein Rare-Veteran richten

Rund ein Jahr nach der Übernahme von Activision und den damit verbundenen Veränderungen im Personalbereich kommt bei Xbox und Microsoft erneut Bewegung ins Spiel. An der Spitze der Xbox Game Studios steht erneut ein Wechsel an, der das Blatt möglicherweise neu wendet. Craig Duncan, ein erfahrener Veteran aus der Spielebranche und ehemaliger Chef des Spieleentwicklers Rare, übernimmt die Führung der Xbox Game Studios und tritt damit die Nachfolge von Alan Hartman an.

Alan Hartman, der bisherige Leiter der Xbox Game Studios, wird Ende November 2024 seinen Rücktritt vollziehen und in den Ruhestand gehen, wie The Verge meldet. Hartman, der erst seit rund einem Jahr die Leitung innehatte, blickt auf eine lange Karriere bei Microsoft zurück. Seit seinem Einstieg 1988 hat er maßgeblich an Projekten wie „Age of Empires“ und „Brute Force“ mitgewirkt und war Chef des Digital Anvil Studios, das später von Microsoft aufgekauft wurde. Zudem war er Mitbegründer von Turn 10 Studios, die für die Entwicklung der populären Forza Motorsport-Serie verantwortlich sind. Seine Entscheidung, sich aus dem aktiven Geschäft zurückzuziehen, hinterlässt eine Lücke, die jedoch durch einen nicht minder erfahrenen Nachfolger gefüllt wird.

Hoffnung durch erfahrene Besetzung

Craig Duncan, der über reichhaltige Erfahrung in der Spieleentwicklung verfügt, hat nicht nur bei Rare, sondern auch bei Codemasters und Midway Games gearbeitet. Unter seiner Führung feierte Rare mit Sea of Thieves große Erfolge und etablierte das Spiel als eines der Aushängeschilder des Studios. Seine neue Aufgabe bei den Xbox Game Studios ist es nun, das Team auf Kurs zu halten und die Entwicklung weiterer erfolgreicher Spiele-Franchises voranzutreiben. Er wird künftig direkt an Matt Booty berichten, der innerhalb von Microsoft eine Führungsposition innehat und maßgeblich für die Spieleinhalte und das Management der Studios verantwortlich ist.

Der Wechsel an der Spitze der Xbox Game Studios markiert einen weiteren Schritt in der Neuausrichtung der Microsoft-Spielestrategie, die bisher unklar erscheint. Mit einem erfahrenen Veteranen wie Duncan an der Spitze hoffen viele, dass Microsoft und Xbox künftig wieder in ruhigeres Fahrwasser gelangen.