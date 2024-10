Gruseliger Spielspaß: Das PlayStation Plus Line-up Premium & Extra für Oktober 2024

Sony hat für den Oktober 2024 ein beeindruckendes PlayStation Plus Line-up für die Stufen Extra und Premium vorgestellt, das nicht nur spannende Spiele bietet, sondern sich auch thematisch an Halloween orientiert. In dieser schaurigen Zeit des Jahres können sich Abonnenten auf ein aufregendes Angebot freuen, das sowohl Klassiker als auch Neuerscheinungen umfasst.

An erster Stelle steht Dead Island 2 (unser Review), ein echter Zombie-Hit, der die Spieler in eine von Untoten überlaufene Welt versetzt. Dieses Action-RPG lässt die Herzen der Fans des Horror-Genres höher schlagen. In einer offenen Welt voller Gefahren können die Spieler kooperative Abenteuer erleben, während sie versuchen, die lebenden Toten zu besiegen und das Überleben zu sichern. Mit fesselnden Grafiken und einem packenden Gameplay ist Dead Island 2 der perfekte Titel, um sich in die schaurige Halloween-Stimmung einzutauchen.

Horror-Klassiker und Must-Have Games bei PlayStation Plus

Ein weiteres Höhepunkt im Oktober ist Dino Crisis, ein legendärer PS1-Klassiker, der in einer überarbeiteten Version für die PS4 und PS5 verfügbar ist. In dieser Mischung aus Survival-Horror und Action müssen die Spieler gegen gefährliche Dinosaurier kämpfen und knifflige Rätsel lösen, um zu überleben. Die Rückkehr dieses Klassikers wird nicht nur Nostalgie bei den älteren Spielern hervorrufen, sondern auch neuen Spielern die Möglichkeit geben, die Wurzeln des Genres zu entdecken. Nicht weniger spannend ist der PS2-Klassiker Siren, der ein ganzes Genre prägte.

Für Fans von interaktiven Erzählungen bietet die Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (unser Review) eine packende Erfahrung, die die Spieler in die düstere Welt des Horrors eintauchen lässt. Diese Episode lädt die Spieler ein, Entscheidungen zu treffen, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen, und sich den schrecklichen Konsequenzen zu stellen.

Darüber hinaus bringt das Line-up auch einige leichtere, aber dennoch spannende Titel wie Two Point Campus und Return to Monkey Island, die Abwechslung bieten und die Spieler von den schaurigen Erlebnissen ablenken. Für diejenigen, die etwas weniger Gruseliges suchen, gibt es Titel wie Ghostbusters: Spirits Unleashed und Firefighting Simulator: The Squad, die Spaß und Teamarbeit fördern.

PlayStation Plus Extra / Premium Übersicht – Oktober 2024

Dead Island 2 | PS4, PS5

Two Point Campus | PS4, PS5

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me | PS4, PS5

Gris | PS4, PS5

Return to Monkey Island | PS5

Ghostbusters: Spirits Unleashed | PS4, PS5

Firefighting Simulator The Squad | PS4, PS5

Overpass 2 | PS5

Tour de France 2023 | PS4, PS5

Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands | PS4

The Last Clockwinder | PS VR2

Dino Crisis | PS4, PS5

Siren | PS4, PS5

R-Type Dimensions EX | PS4

Die neuen PlayStation Plus-Spiele sind ab dem kommenden Dienstag verfügbar.