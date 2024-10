Golden Joystick Awards: Nominierungen stecken die ganz großen Blockbuster in die Tasche

Die Nominierungen zum Spiel des Jahres sind so spannend wie nie zuvor. In einem Jahr, das von einer Vielzahl kreativer und innovativer Spiele geprägt ist, wecken Indie-Entwicklungen ebenso viel Aufmerksamkeit wie die großen AAA-Blockbuster. Die diesjährigen Golden Joystick Awards, die zum 41. Mal verliehen werden, verdeutlichen, dass die Gaming-Welt keine klaren Favoriten kennt. Stattdessen sieht man eine beeindruckende Vielfalt an Nominierten, die aus verschiedenen Genres und vor allem kleineren Studios stammen.

Astro Bot und Helldivers als Favoriten

An der Spitze der Nominierten stehen in diesem Jahr Titel wie „Astro Bot“, „Final Fantasy 7 Rebirth“ und „Helldivers 2“. Diese Spiele repräsentieren nicht nur technologische Höchstleistungen, sondern bieten auch fesselnde Geschichten und Spielerlebnisse. Besonders spannend ist, dass auch kleinere Spiele wie „Son of the Forest“, „The Plucky Squire“ und „Still Wakes the Deep“ in mehreren Kategorien vertreten sind. Diese Nominierungen zeigen, dass Qualität nicht immer an einem großen Namen hängen muss, sondern dass kreative und unkonventionelle Ansätze im Spieldesign ebenso geschätzt werden.

Die Fan-Abstimmung für die Awards ist bereits eröffnet. Die Nominierten wurden von verschiedenen Branchenexperten ausgewählt, die verschiedene Fachmagazine repräsentieren. Dies ist ein klarer Indikator dafür, dass die Gaming-Community eine aktive Rolle in der Anerkennung der besten Spiele spielt. Für die Fans von „Dragon Age“, die sich fragen, ob „The Veilguard“ möglicherweise aufgrund des knappen Nominierungsfensters übergangen wird, gibt es Entwarnung: Spiele, die zwischen dem 4. Oktober und dem 21. November veröffentlicht werden, sind nach wie vor für Kategorien wie „Beste Leistung“ und „Ultimatives Spiel des Jahres“ qualifiziert.

Indies triumphieren über AAA-Releases

Die vollständige Liste der Nominierten für die Golden Joystick Awards zeigt jedenfalls die Vielfalt und Kreativität, die die Gaming-Branche in diesem Jahr zu bieten hat, während die ganz großen und vermeintlichen Blockbuster überraschend den Kürzeren ziehen. Die Gewinner werden am 21. November bekannt gegeben, und die Spannung steigt, während die Fans gespannt auf die Ergebnisse warten. In einer Zeit, in der das Spielerlebnis immer wichtiger wird, könnte das „Spiel des Jahres 2024“ die Art und Weise, wie wir über Spiele denken, nachhaltig prägen.

Best Storytelling

1000xResist

Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club

Final Fantasy 7 Rebirth

Like a Dragon: Infinite Wealth

Lorelei and the Laser Eyes

Tactical Breach Wizards

Best Multiplayer Game

Abiotic Factor

EA Sports College Football 25

Helldivers 2

Sons Of The Forest

Tekken 8

The Finals

Best Visual Design

Astro Bot

Black Myth: Wukong

Harold Halibut

Metaphor: ReFantazio

Senua’s Saga: Hellblade II

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Best Indie Game

Animal Well

Arco

Balatro

Beyond Galaxyland

Conscript

Indika

Lorelei and the Laser Eyes

Thank Goodness You’re Here!

The Plucky Squire

Ultros

Best Indie Game – Self Published

Arctic Eggs

Another Crab’s Treasure

Crow Country

Duck Detective: The Secret Salami

I Am Your Beast

Little Kitty, Big City

Riven

Tactical Breach Wizards

Tiny Glade

UFO 50

Still Playing Award – PC and Console

Apex Legends

Counter-Strike 2

EA Sports FC

Dota 2

Fortnite

GTA Online

Minecraft

Naraka: Bladepoint

Roblox

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Valorant

Warframe

Still Playing Award – Mobile

Call of Duty: Warzone Mobile

Free Fire

Honkai: Star Rail

Roblox

Marvel Snap

Monopoly Go!

Mini Motorways

PUBG: Battlegrounds

Squad Busters

Star Wars: Hunters

Subway Surfers

The Sims Mobile

Studio of the Year

11 Bit Studios

Arrowhead Game Studios

Capcom

Digital Eclipse

Team ASOBI

Visual Concepts

Best Game Expansion

Alan Wake 2 Expansion Pass

Destiny 2: The Final Shape

Diablo IV: Vessel of Hatred

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

God of War Ragnarök: Valhalla

World of Warcraft: The War Within

Best Audio Design

Astro Bot

Balatro

Robobeat

Senua’s Saga: Hellblade II

Star Wars Outlaws

Still Wakes the Deep

Best Soundtrack

A Highland Song

Astro Bot

Final Fantasy VII Rebirth

Hauntii

Silent Hill 2

Shin Megami Tensei V: Vengeance

Best Lead Performer

Cody Christian as Cloud Strife in Final Fantasy VII Rebirth

Kaiji Tang as Ichiban Kasuga in Like a Dragon: Infinite Wealth

Humberly Gonzalez as Kay Vess in Star Wars Outlaws

Luke Roberts as James Sunderland in Silent Hill 2

Melina Juergens as Senua in Senua’s Saga: Hellblade II

Sonequa Martin-Green as Alvilda in Asgard’s Wrath 2

Best Supporting Performer

Abbi Greenland & Helen Goalen as The Furies in Senua’s Saga: Hellblade II

Briana White as Aerith Gainsborough in Final Fantasy VII Rebirth

Dawn M. Bennett as Aigis in Persona 3 Reload

Debra Wilson as Amanda Waller in Suicide Squad

Matt Berry as Herbert in Thank Goodness You’re Here!

Neve McIntosh as Suze in Still Wakes the Deep

PC Game of the Year

Animal Well

Balatro

Frostpunk 2

Satisfactory

Tactical Breach Wizards

UFO 50

Console Game of the Year

Astro Bot

Dragon’s Dogma 2

Final Fantasy VII Rebirth

Helldivers 2

Prince of Persia: The Lost Crown

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Best Early Access Game

Enshrouded

Deep Rock Galactic: Survivor

Hades 2

Manor Lords

Lethal Company

Palworld

Best Gaming Hardware