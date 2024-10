A Quiet Place: The Road Ahead wird derzeit von Stormind Games entwickelt und erscheint am 17. Oktober 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Die Mikrofon-Geräuscherkennung ist eine optionale, aber fesselnde Funktion, die den Spielern das Gefühl gibt, mitten im Überlebenskampf des Spiels zu stehen. In Kombination mit der intensiven Atmosphäre des Singleplayer-Survival-Horror-Spiels, das vom erfoglreichen Film-Franchise inspiriert ist, wird so jedes noch so kleine Geräusch zu einem potenziellen Todesurteil.

Heute sorgten Saber Interactive und Stormind Games mit einem brandneuen Live-Action-Trailer für Furore, als sie die revolutionäre „Mikrofon-Geräuscherkennung“ in ihrem kommenden Horror-Titel A Quiet Place: The Road Ahead vorstellten.

What do you think?