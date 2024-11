Test Drive Unlimited Solar Crown erhält heute großes Grafik-Upgrade auf der PS5

Die Welt von Test Drive Unlimited Solar Crown wird heute aufregender, denn Nacon und KT Racing kommen ihrem Versprechen nach und veröffentlichen das zweite große Update für den MMO-Racer. Dieses Update ist besonders für PS5-Spieler von Bedeutung, die sich auf ein umfangreiches Grafik-Upgrade freuen können, welches das Spielerlebnis auf ein neues Niveau hebt.

Bereits im Launch Dev Diary hatten KT Racing angedeutet, dass das Team hart daran arbeitet, die Leistung und Grafik für PS5-Spieler zu optimieren. Der erste große Patch, der am 30. September veröffentlicht wurde, führte eine erste Welle von Optimierungen auf allen Plattformen ein, mit einem besonderen Fokus auf Grafik, Framerate und die globale Qualität der Netzwerkdienste. Das Feedback der Community war dafür ausschlaggebend, und das Entwicklungsteam hat sich verpflichtet, in den kommenden Monaten kontinuierlich an der Verbesserung dieser technischen Aspekte zu arbeiten.

Mit dem heutigen Update wird ein neuer Standard gesetzt. PS5-Spieler dürfen sich auf folgende Verbesserungen freuen:

Konsistentere Framerate im Leistungsmodus : Erleben Sie ruckelfreies Fahren ohne störende Unterbrechungen.

: Erleben Sie ruckelfreies Fahren ohne störende Unterbrechungen. Erhöhte Auflösung im Qualitätsmodus: Der Sprung von 1080p auf 1440p bringt mehr Details und macht die atemberaubenden Landschaften von Hong Kong Island noch beeindruckender.

Insbesondere die geringe Basis-Auflösung wurde zum Launch kritisiert, die wir uns nach dem Update noch einmal genauer anschauen werden.

Weitere Verbesserungen für alle Plattformen

Das heutige Update bringt jedoch nicht nur für PS5-Spieler Vorteile. Auf allen Plattformen wurden über 40 Fehler behoben, die Spielstabilität wurde verbessert, und die Optimierung der Framerate sorgt dafür, dass sich das gesamte Erlebnis runder anfühlt. Zusätzlich wurde die Kompatibilität und Stabilität für Lenkräder verbessert, was das Spielerlebnis für Racing-Enthusiasten erheblich steigert.

Ein weiterer wichtiger Punkt, den Nacon und KT Racing ansprechen, ist die Künstliche Intelligenz (KI) im Spiel. Das Entwicklerteam hat das Feedback zu Schwierigkeitsgrad und Verhalten der KI ernst genommen. In den kommenden Updates wird die „Experten“-KI zugänglicher gemacht, um ein flüssigeres Rennerlebnis zu gewährleisten. Diese Anpassungen sind für das bevorstehende Saison 2-Update geplant, und die Spieler können sich auf tiefere KI-Balancing-Verbesserungen freuen, die das Verhalten unter verschiedenen Rennbedingungen optimieren.

Server, Ranglisten-Matchmaking, Fahrzeuge

Die Serverstabilität hat sich seit dem ersten Patch ebenfalls verbessert. Durch gezielte Wartungsmaßnahmen konnte das Team die Leistung der Lobbys steigern, was ein reibungsloseres Erlebnis bei verschiedenen Aktivitäten ermöglicht. Trotz dieser Fortschritte gibt es noch Herausforderungen, insbesondere im Ranglisten-Matchmaking. Hier arbeitet das Entwicklungsteam aktiv an Lösungen, um sicherzustellen, dass das kompetitive Erlebnis in Saison 1 für alle Spieler fair und spannend bleibt. Die Community wird ermutigt, sich vor Ranglisten-Events zusammenzutun, um das Erlebnis zu optimieren.

Das Feedback zu Fahrzeugleistungen wurde ebenfalls zur Kenntnis genommen. Einige Autos, die zu leistungsstark waren, werden Anpassungen erfahren, um das Fahrerlebnis realistischer zu gestalten. Während die Performance bei einigen Fahrzeugen zurückgenommen wird, wird es auch Verbesserungen für andere geben. Diese Anpassungen sind ein Teil des Bestrebens, das Fahren und die Leistung der verfügbaren Upgrades in Test Drive Unlimited Solar Crown weiter zu verfeinern.

Saison 1 bis Dezember verfügbar

Die Saison 1 ist weiterhin aktiv und wird bis Dezember 2024 laufen. Spieler können mit dem 25-stufigen Solar Pass exklusive Belohnungen, wie den Audi RS e-tron GT, freischalten. Neue Live-Events stehen jeden Mittwoch um 8 Uhr UTC zur Verfügung, die die Community in die aufregende Welt von Test Drive Unlimited Solar Crown ziehen. Mit der Season 2 erhalten alle Spieler, die bis zum 30. September aktiv waren, eine Ingame-Kompensation in Form der „Adventurer“-Edition.

Die vollständigen Patch Notes hat KT Racing auf Steam festgehalten. Das Update 1.003.000 ist in diesen Minuten verfügbar und wiegt lediglich 494 Megabyte auf PS5.