GTA Online: Der Benefactor Vorschlaghammer erobert die Szene

Zusätzliche Belohnungen gibt es auch bei den LS-Car-Meet-Serien: Wer es schafft, an vier aufeinanderfolgenden Tagen in den Top 5 zu landen, wird mit dem Ocelot Ardent belohnt. Die aktuellen Testfahrzeuge im LS Car Meet sind der Karin Previon, der Pfister Growler und der Pfister Comet S2, alle mit einzigartigen Designs ausgestattet.

Zudem können Spieler doppelte GTA$ und RP in Drift- und Issi-Classic-Rennen verdienen. Für besonders ambitionierte Fahrer gibt es dreifache GTA$ für Taxifahrten. Ein weiteres Highlight: Wer in dieser Woche sechs Driftrennen absolviert, erhält einen Bonus von 100.000 GTA$ sowie den exklusiven Rockstar-Helm. Ein Besuch in den Ausstellungsräumen lohnt sich ebenfalls: Bei Premium Deluxe Motorsport stehen unter anderem der Dewbauchee Seven-70, der Benefactor Streiter und der BF Raptor zum Kauf bereit. Bei Luxury Autos kann man den neuen Benefactor Vorschlaghammer und den Übermacht Niobe bewundern. Das HSW-Premium-Testfahrzeug der Woche ist der legendäre Bravado Banshee.

In der neuesten Aktualisierung von „GTA Online“ erwartet die Spieler außerdem eine Fülle an aufregenden Neuerungen und Belohnungen. Besonders im Mittelpunkt steht der neue Benefactor Vorschlaghammer, ein leistungsstarkes Fahrzeug, das ab sofort im Spiel verfügbar ist. Das Besondere: Der Wagen kann mit speziellen Drifttuning-Optionen aufgerüstet werden, um das Drift-Erlebnis auf den Straßen von Los Santos zu perfektionieren.

