Ghost of Tsushima und Star Wars Outlaws: Eine Symbiose der Inspiration

Die Welt der Videospiele ist geprägt von ständigen Einflüssen und Inspirationen, die zwischen verschiedenen Genres und Titeln fließen. Ein bemerkenswertes Beispiel dafür ist die Verbindung zwischen „Ghost of Tsushima“ von Sucker Punch und „Star Wars Outlaws“ von Ubisoft, das sich von dem Sony Titel stark inspirieren ließ.

Darüber sprach Creative Director Julian Gerighty im GamesRadar, der in „Ghost of Tsushima“ eine wertvolle Ressource sah, die sich auf „Star Wars Outlaws“ übertragen hat. Insbesondere was die Gestaltung der offenen Welt und die Freiheit des Spielers betrifft. Ziel war es, eine lebendige Welt zu schaffen, in der die Entscheidungen des Spielers echten Einfluss auf die Geschichte und die Umwelt haben.

So hat Ghost of Tsushima den Ubisoft-Titel beeinflusst

Das nicht-lineare Storytelling von „Ghost of Tsushima“, das durch die freie Erkundung ermöglicht wird, scheint ebenfalls einen starken Einfluss auf „Star Wars Outlaws“ gehabt zu haben.

„Ich glaube, was ich an Ghost of Tsushima geliebt habe, war diese Reinheit, eine Spielerfantasie zu haben und sich wirklich darauf einzulassen“, so Gerighty. „Das ist die Geschichte, die Welt, der Charakter, alles passt zusammen, und das Gameplay leitet alles. Das ist die Fantasie von ‚Du bist ein Samurai-Ninja in Japan‘. Das war einer der Leitgedanken dabei.“

Einer der zentralen Aspekte, der „Ghost of Tsushima“ (unser Review) damals auszeichnete, ist die Freiheit des Spielers, die offene Welt zu erkunden. Der Protagonist Jin kann seine Vorgehensweise in Kämpfen und Missionen wählen, was dem Spieler eine große Bandbreite an strategischen Optionen bietet. Dies und die Art und Weise, wie die Erzählung organisch durch die Erkundung der Welt voranschreitet, haben das Spiel zu einem Referenzpunkt für Open-World-Titel wie „Star Wars Outlaws“ gemacht.

„Ghost of Tsushima“ hat die Messlatte für Open-World-Spiele somit bedeutend höher gelegt, und es wird spannend zu sehen sein, wie seine Einflüsse in zukünftigen Titeln wie „Star Wars Outlaws“ fortleben. „Star Wars Outlaws“ erscheint am 30. August 2024, während Sucker Punch offenbar an „Ghost of Tsushima 2“ arbeitet.