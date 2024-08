Xbox enthüllt 50+ Gamescom Spiele, inkl. Indiana Jones and the Great Circle

Microsoft und Xbox haben das finale Line-up für die Gamescom in diesem Jahr vorgestellt, das über 50 Titel vor Ort bietet. Eine Handvoll davon ist direkt als Hands-On spielbar.

Bereits im Juni kündigte Microsoft an, dass sie einen großen Auftritt in Köln planen, der einen Mix aus First- und Third-Party-Titeln umfasst. Insgesamt stehen dazu über 240 Spielstationen in Halle 7 bereit. Direkt vor Ort spielbar sind in diesem Jahr:

Age of Mythology: Retold

Ara: History Untold

Diablo IV: Vessel of Hatred

Fallout 76: Milepost Zero

The Elder Scrolls Online: Gold Road

Towerborne

Zu Avowed, Indiana Jones and the Great Circle und Starfield: Shattered Space wird es ergänzend exklusive Präsentationen geben, ebenso wird Blizzard Entertainment zur Gamescom zurückkehren und Neues zu Diablo and World of Warcraft präsentieren. Overwatch 2 wird außerdem auf einem Gemeinschaftsstand mit Porsche vertreten sein, um die neue Zusammenarbeit mit einer lebensgroßen D.Va-Statue zu unterstreichen, die dem neuen vollelektrischen Macan nachempfunden ist.

Third-Party-Games bei Xbox

Am Xbox-Stand werden verschiedene Third-Party-Titel spielbar sein, darunter Star Wars Outlaws von Ubisoft, ARK 2 von Studio Wildcard, Space Marine 2 von Saber Interactive, Atomfall von Rebellion und S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl von GSC Game World. Indie-Entwickler haben ebenfalls einen Space und präsentieren Spiele wie Squirrel with a Gun von Maximum Entertainment, Winter Burrow von Noodlecake oder Creatures of Ava von 11 bit Studios.

„In diesem Jahr wird der Xbox-Stand überquellen mit spannenden neuen Titeln, einmaligen Erlebnissen und fantastischen Fotogelegenheiten für Spiele, die in dieser Weihnachtszeit und darüber hinaus für Xbox, PC und Game Pass erscheinen. Außerdem werden wir drei Tage lang Live-Übertragungen von der Messe liefern, uns mit unserer fantastischen Community zu einem weiteren FanFest treffen und vieles mehr. Lesen Sie weiter, um mehr über alles zu erfahren, was wir auf der gamescom 2024 vorhaben.“

Sony wird in diesem Jahr erneut der Gamescom fernbleiben. Hier wird ein größerer Showcase im August erwartet, auf dem möglicherweise die PS5 Pro vorgestellt wird.