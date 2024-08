Bungie verliert offenbar seine Unabhängigkeit und steht unter der Kontrolle von Sony

Stark in der Kritik steht außerdem der Bungie CEO Pete Parsons, dem ein unsensibles Verhalten gegenüber den eigenen Mitarbeitern vorgeworfen wird, in dem er erst mit seinem Reichtum prahlt und dann Leute vor die Tür setzt. Mehrere Ex-Mitarbeiter fordern daher, dass dieser von seinem Posten zurücktreten soll.

Dem ging in dieser Woche eine erste Umstrukturierung voraus, bei der über 200 Mitarbeiter entlassen wurden. Ein weiterer Teil wird in die Etablierung eines neues First-Party-Studio investiert, während andere in den kommenden Monaten woanders bei PlayStation unterkommen sollen.

Die Probleme bei Bungie sind seit Jahren bekannt und konnten trotz aller Warnungen von Sony nicht gelöst werden. In erster Linie geht es darum, dass das Studio mit seinen zuletzt rund 1300 Mitarbeitern zu viel Geld verbrannt hat, da einerseits Destiny 2 nur mäßig läuft und andererseits neue Projekte wie Marathon nicht vorankommen. Die damalige Investition von 3,6 Milliarden US-Dollar in das Studio wurde daher zunehmend infrage gestellt.

