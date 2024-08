Path of Exile: So steht es um den PS5-Release

Ein weiteres Highlight der PS5-Version ist die optimierte Steuerung, die den DualSense-Controller voll ausnutzt. Die haptische Rückmeldung und adaptive Trigger bieten ein intensiveres Gefühl, wenn man durch die düsteren Dungeons des Spiels streift oder sich in epischen Bosskämpfen behauptet. Diese Anpassungen sorgen für ein einzigartiges Spielerlebnis, das auf anderen Plattformen so nicht verfügbar ist.

Eine der bemerkenswertesten Änderungen von „Path of Exile“ auf PS5 ist die verbesserte Grafik. Die Spieler können nun detailliertere Umgebungen, schärfere Texturen und beeindruckende Lichteffekte genießen, die das dunkle und düstere Setting des Spiels noch immersiver machen. Außerdem ermöglicht die leistungsstarke Hardware der PS5 eine konstante Bildwiederholrate von 60 FPS, selbst in hektischen Kämpfen mit zahlreichen Gegnern und visuellen Effekten.

In einem Statement in den offiziellen Foren schreibt der Entwickler, dass noch einige Features wie Trophäen implementiert werden müssen. Außerdem muss der Client dazu angepasst werden, um den Zertifizierungsprozess bei Sony zu bestehen.

Grinding Gear Games hat ein Update zum PS5-Release von „Path of Exile“ geteilt, der sich leicht verzögern wird. Fans können in den nächsten Wochen auf den Titel hoffen.

