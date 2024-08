Flexispot feiert 8. Jubiläums-Flash-Sale: Zahlreiche Gaming-Seats und Desks reduziert

Abgesehen von diesen gibt es zu allen Produkten zahlreiche Varianten, Größen und Farben, weshalb sich ein Blick in den Onlineshop und dem Flash-Sale auf jeden Fall lohnt. Der Flash Sale endet am 31. August 2024 .

Besonders spannend ist die jüngste Auswahl an Organizern, für diejenigen, die mit ihrer PS5 oder mit dem PC am Schreibtisch spielen. Da dies offiziell von Sony mit dem Monitor-Support unterstützt wird, biete sich ein aufgeräumtes Setup umso mehr an.

Wie erwähnt, folgten mit der Zeit spezifische Produkte für Gamer, die sich vor allem im Design dem Zielpublikum anpassten. Gaming-Desk begeisterten im Carbook-Look, Seats wurden immer spaciger und Konsolen-Spieler konnten es sich vor dem großen TV gemütlich machen. Das zeigt vor allem, wie anpassungsfähig Flexispot ist, vor allem in einer Zeit, in der sich Märkte schnell verändern und unvorhersehbare Ereignisse auftreten können.

War Flexispot anfangs eher ein klassischer Büroausstatter, folgten im Laufe der Zeit immer mehr auf Gamer zugeschnittene Produkte, von denen wir in der Vergangenheit das ein oder andere ausgiebig testen konnten. Bis heute hat jedes einzelne Produkt ausnahmslos überzeugt – ob höhenverstellbare Schreibtische, Gaming-Seats, Sitzsack-Alternativen oder praktische Extras für mehr Ordnung. Auch langfristig haben wir noch immer Spaß an den Sachen und können diese somit uneingeschränkt empfehlen.

