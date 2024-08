The First Descendant: Update 1.0.5 bringt neue Charaktere und Boss Battles

Die Magister von Albion haben indes hart daran gearbeitet, das ultimative Upgrade für den Descendant Valby zu entwickeln. Ihr neuester Durchbruch, der revolutionäre Nano-Anzug Sea of Emerald, eröffnet Valby Zugang zu zwei mächtigen neuen Modifikationsmodulen: der Spiral Tidal Wave und der Hydro Pressure Bomb. Diese Module sind speziell darauf ausgelegt, Valbys Kampffähigkeiten zu maximieren, indem sie sowohl offensive als auch defensive Strategien unterstützen. Die Spiral Tidal Wave kann Gegner mit einem verheerenden Wasserangriff überrollen, während die Hydro Pressure Bomb massive Druckwellen erzeugt, die alles in ihrem Umfeld erschüttern. Diese neuen Fähigkeiten machen Valby zu einem noch gefährlicheren Gegner auf dem Schlachtfeld.

Nach einer langen Wanderung kehrt Luna, eine charismatische und rhythmusbegeisterte Kämpferin, nach Albion zurück. Sie bringt nicht nur ihren unbändigen Kampfgeist mit, sondern auch eine einzigartige Waffe: die Synthesizer-Kanone. Diese spezielle Waffe ist mehr als nur ein Instrument des Zerstörens – sie ist ein Katalysator für die Kräfte ihrer Kameraden. Im richtigen Rhythmus abgefeuert, kann die Kanone die Fähigkeiten der Teammitglieder verstärken, deren MP wiederherstellen und sogar die Ressourcenkosten reduzieren. Lunas Fähigkeiten sind eng mit der Musik verbunden, zu der sie tanzt. Abhängig von der gewählten Melodie kann sie unterschiedliche Effekte auslösen und so das Kampfgeschehen maßgeblich beeinflussen. Mehr von Luna und ihren Fähigkeiten ist im neuesten Gameplay-Trailer zu sehen, der ihre einzigartigen Talente in Aktion zeigt.

Nexon hat das erste große Content-Update (Vers. 1.0.5) für „The First Descendant“ veröffentlicht . Damit finden neue Charaktere den Weg in den Shooter, die sich in neuen Boss Battles beweisen können.

