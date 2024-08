Until Dawn Remake: Die erste Alterseinstufung ist da, Release in Sicht?

„Das Spiel enthält sexuelles Material in den Dialogen (z. B. „Lass uns feiern, als wären wir verdammte Pornostars“; „Ich meine, wenn du sie nicht bmmst“; „Wir werden Sex haben!“); Spieler können in einem Kamasutra-Buch blättern, das Abbildungen von Sexstellungen mit Beschreibungen zeigt; eine Szene zeigt eine Frau, die für einen Mann einen Striptease aufführt und sich bis auf die Unterwäsche auszieht. Das Wort „f*k“ erscheint im Spiel.“

Das Rating fällt wie erwartet so aus, dass sich das „Until Dawn Remake“ nur an Erwachsene richtet. Dies wird insbesondere durch die Darstellung von Blut- und Splatter-Effekten begründet, aber auch sexuelle Anspielungen und offensive Dialoge. Damit entspricht das Rating dem original Release, das ebenfalls ab 18 Jahren freigegeben war.

