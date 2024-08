Destiny 3 Entwicklung offenbar gestoppt, zukünftige DLCs fallen kleiner aus

„In Bezug auf Destiny 2 erwartet man intern, dass die zukünftigen Inhalte leichter und kleiner sein werden, weniger Zeit in Anspruch nehmen als The Final Shape und weniger Leute erfordern.“

„Was auf Eis gelegt wird, ist Payback. Das ist auch durchgesickert und es wird berichtet, dass es vielleicht Destiny 3 ist – technisch gesehen nicht Destiny 3. Intern würden sie es als ‚das nächste Destiny‘ bezeichnen. Aber das wird auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt, laut den Leuten, mit denen ich gesprochen habe. So oder so, um es klarzustellen: Ein ‚Destiny 3‘ oder ‚das nächste Destiny‘ ist einfach nicht das, was sie sich am Ende dieser Sache vornehmen werden, geschweige denn, dass sie wirklich daran arbeiten werden.“

Destiny 3 sollte unter dem Codenamen: Payback entstehen, allerdings blieben die ganz großen Erfolge mit dem Franchise zuletzt aus. Das könnte Bungie dazu bewogen haben, die Pläne für ein weiteres Spiel aufzugeben oder zu verschieben. Das jedenfalls meint der Journalist Jeff Grubb in seinem Podcast . In diesem sagt Grubb:

