NBA 2K25: Gameplay Deep Dive widmet sich dem ProPLAY, Animationen und mehr

NBA 2K25 erscheint am 06. September für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

ProPLAY ermöglicht es so, sich an aktuelle Trends und Spielerleistungen anzupassen und diese schneller ins Spiel zu integrieren. Da die Bewegungen direkt von den Spielern auf dem Platz stammen, soll das Spielgefühl für einzelne Spieler noch individueller und einzigartiger sein.

NBA 2K25 führ in diesem Jahr ein neues Feature namens ProPLAY ein, das darauf abzielt, die In-Game-Animationen noch realistischer und authentischer zu gestalten. ProPLAY nutzt tatsächliches NBA-Spielmaterial, um Bewegungen und Aktionen von Spielern direkt ins Spiel zu übertragen. Das bedeutet, dass Aktionen wie Dribblings, Würfe, Dunks und Defensivbewegungen in NBA 2K25 auf Basis echter Spielszenen gerendert werden.

