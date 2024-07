NBA 2K25: Cover Stars, Release und Editionen angekündigt

2K Games hat den diesjährigen Ableger „NBA 2K25“ angekündigt, das in diesem Jahr erstmals ein Dual Global Cover gemeinsam mit der WNBA bietet.

Auf diesem ist der fünfmalige NBA All-Star-Stürmer der Boston Celtics und amtierende NBA-Champion Jayson Tatum und die zweifache WNBA-Meisterin, zweifachen WNBA-MVP und sechsfachen WNBA All-Star-Stürmerin der Las Vegas Aces, A’ja Wilson zu sehen, die das Cover der NBA 2K25 All-Star Edition zieren werden. Wilson wird außerdem das Cover der NBA 2K25 WNBA Edition ergänzen, einer exklusiven physischen Edition.

Vince Carter, 2024 in die Naismith Memorial Basketball Hall of Fame aufgenommen, achtmaliger All-Star und zweimaliges All-NBA Team und NBA-Dunk-Contest-Legende, wird auf dem Cover der NBA 2K25 Hall of Fame Edition zu sehen sein, die am 6. September für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch und PC erscheint.

Die Neuerungen in „NBA 2K25“ werden ebenfalls vorgestellt, in dem Spieler eine Dynastie in MyCAREER schmieden können, in neuen MyTEAM-Modi antreten und die sechste Ära in MyNBA erleben, eine kompaktere und interaktivere Stadt sowie die Chance, ihren G.O.A.T.-Status in The W zu festigen. Zusätzlich zu den neuen Updates in MyCAREER und MyTEAM erleben Spieler auf Current-Gen eine völlig neue Nachbarschaftsmetropole zum Erkunden, wo sie Missionen erfüllen, Belohnungen verdienen und ihre Rivalen in den Schatten stellen können.

Jayson Tatum und A’ja Wilson auf dem Cover von NBA 2K25

NBA 2K25 ProPLAY-Technologie für mehr Realismus

Angetrieben von der verbesserten ProPLAYTM-Technologie bietet New-Gen „NBA 2K25“ das bisher realistischste Basketball-Erlebnis der Franchise und gibt Spielern die ultimative Kontrolle darüber, wie sie die Konkurrenz dominieren. Spieler auf PCs mit kompatiblen Spezifikationen profitieren jetzt vom verbesserten Realismus der ProPLAYTM-Technologie und der Möglichkeit, in Modi wie MyNBA, The W und in The City anzutreten.

„In einem Jahr, in dem Wettbewerb auf höchstem Niveau stattfindet – und in einem Spielstil, der einzigartig ist – freuen wir uns, Jayson, A’ja und Vince als Cover-Athleten von NBA 2K25 vorstellen zu können“, sagte Greg Thomas, Präsident von Visual Concepts. „Das Entwicklungsteam hat Basketball-Fans ein weiteres innovatives Erlebnis geliefert und NBA 2K25 zur nächsten Ikone dieser langjährigen Dynastie gemacht.“

Alle Editionen von „NBA 2K25“ können in Kürze vorbestellt werden. Einen Überblick über die genauen Inhalte hat die offizielle Webseite.