GTA VI: Ex-Rockstar Games-Entwickler warnt vor zu hohen Erwartungen

In der derzeitigen Flaute von Blockbuster-Spielen legen viele ihre Hoffnungen auf den Release von GTA VI, auch wenn dieser erst Ende 2025 geplant ist. Ein Ex-Entwickler von Rockstar Games warnt nun allerdings davor, dass die Spieler ihre Erwartungen nicht zu hoch legen sollten.

Die Erwartungen an GTA VI sind schon jetzt immens hoch, und das aus gutem Grund. Rockstar Games hat mit GTA V und Red Dead Redemption 2 nicht nur die Messlatte für Open-World-Spiele extrem hochgelegt, alleine der Debüt-Trailer zu GTA VI markiert einen Meilenstein nach dem anderen. Zuletzt erreichte dieser über 200 Millionen Views. Fans erwarten also dementsprechend ein revolutionäres Spielerlebnis, das alles Bisherige in den Schatten stellt.

GTA VI: Wird es dem Hype überhaupt gerecht?

Es gibt allerdings auch Stimmen, die vor zu hohen Erwartungen warnen. Ein ehemaliger Rockstar-Entwickler, Obbe Vermeij, äußerte sich in einem Interview besorgt, dass die Spieler am ersten Tag enttäuscht sein könnten. Seine Begründung: Die technischen Fortschritte zwischen den Spiele-Generationen werden immer kleiner und GTA VI und GTA V würden sich aus Sicht von Vermeij nur geringfügig unterscheiden.

Vermeij meint, dass GTA VI zwar immer noch ein großartiges Spiel werden wird, aber es womöglich nicht den gewaltigen Sprung gegenüber seinen Vorgängern machen wird, den sich viele Fans erhoffen. Tatsächlich liegen zwischen den beiden Spielen jedoch zwei Generationen, da die PS4- und PS5-Version lediglich ein Remaster war, das an die aktuelle Technik angepasst wurde. GTA VI ist eine reine New-Gen-Entwicklung.

Ex-Rockstar Games Entwickler warnen davor, dass der Hype um GTA VI möglicherweise zu sei

Technischer Sprung von GTA VI wird weniger gewaltig ausfallen

Die Gründe für eine mögliche Enttäuschung sieht der Entwickler in zwei wesentlichen Punkten. Zum einen der technologische Fortschritt zwischen der PlayStation 2 und 3 mit dem der PS4 und PS5. Da der Unterschied in der neueren Generation nicht so gravierend sei, könnte die Grafik Spieler weniger beeindrucken als bei früheren GTA-Teilen. Zum anderen die hohen Ansprüche: Durch den großen Erfolg seiner Vorgänger ist die Messlatte für GTA VI extrem hoch gesetzt. Spieler erwarten bahnbrechende Innovationen und ein Spielerlebnis, das alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt.

Vermeij ist gleichzeitig der Meinung, dass GTA VI das Potenzial zum „besten Spiel auf dem Markt“ hat. Er ist überzeugt, dass Rockstar Games ein großartiges Spielerlebnis liefern wird, auch wenn es die Anfangshype nicht ganz erfüllen sollte. Im Grunde sollten Spieler mit realistischen Erwartungen an die Sache herangehen.

Weitere Neuigkeiten zu GTA VI und ein neuer Trailer werden noch in diesem Jahr erwartet, möglicherweise beim spekulierten PS5 Pro Reveal im September, für die GTA VI zum Zugpferd werden könnte.