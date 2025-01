Kingdom Come: Deliverance II – Spannende Post-Launch-Inhalte enthüllt

Mit der Kingdom Come: Deliverance II Gold Edition erhalten Fans das Hauptspiel, die „Ausrüstung des tapferen Jägers“ sowie den Erweiterungspass, der alle drei kostenpflichtigen Story-Erweiterungen und die Shields of Season Passing enthält.

Mit dem Start von Kingdom Come: Deliverance II am 4. Februar 2025 öffnet sich ein neues Kapitel in Heinrichs epischer Reise durch das mittelalterliche Böhmen. Warhorse Studios und PLAION haben nun Details zur umfangreichen Post-Launch-Roadmap enthüllt, die Fans mit kostenlosen Updates und fesselnden Erweiterungen begeistert.

