Kingdom Hearts 4: Ein Neuanfang für die Serie laut Regisseur Tetsuya Nomura

Das beliebte Kingdom-Hearts-Franchise steht vor einem Wendepunkt. Seit Jahren gilt die Reihe als schwer zugänglich für Neulinge, da selbst die Neben- und Spin-off-Titel eine zentrale Rolle in der komplexen Gesamtgeschichte spielen. Doch mit dem kommenden Kingdom Hearts 4 scheint sich das zu ändern, wie der Creative Director Tetsuya Nomura jüngst erklärte.

So sollen neue Kingdom Hearts-Fans gewonnen werden

In einem Interview mit dem japanischen Magazin Young Jump äußerte Nomura, dass sowohl Kingdom Hearts 4 als auch der Mobile-Ableger Kingdom Hearts: Missing Link als eine Art „Reset“ für die Serie konzipiert seien. Ziel sei es, neue Spieler ohne Vorkenntnisse in die magische Welt von Kingdom Hearts einzuführen, ohne dass sie sich durch die oft verworrene Handlung der Vorgänger kämpfen müssen. „Ich betrachte Missing Link und 4 als einen Reset“, sagte Nomura. „Mit Teil 3 wollte ich die Geschichte abschließen oder eher zurücksetzen. Deshalb habe ich neue Autoren engagiert und sogar das Logo überarbeitet, um Neulingen den Einstieg zu erleichtern.“

Trotz dieses „Resets“ bleibt Kingdom Hearts 4 eine direkte Fortsetzung von Kingdom Hearts 3. Bestehende Fans werden also bekannte Elemente wiedererkennen, doch Nomura hofft, dass die Neuausrichtung es neuen Spielern ermöglicht, ohne Schwierigkeiten in die Geschichte einzutauchen. „Für die, die wissen, wie Kingdom Hearts 3 endet: Der Grund, warum Sora am Ende des Spiels in dieser Situation steckt, war, dass wir die Geschichte in gewisser Weise zurücksetzen wollten“, so Nomura weiter. „Es sollte für Neueinsteiger einfacher werden, mit Kingdom Hearts 4 in die Welt einzutauchen, ohne auf Vorwissen angewiesen zu sein.“

Kingdom Hearts 4 Release in 2025?

Kingdom Hearts 4 wurde bereits 2022 angekündigt, jedoch sind seitdem nur wenige Details bekannt geworden. Gerüchte deuten darauf hin, dass das Spiel im Jahr 2025 erscheinen könnte und ob es tatsächlich der Abschluss der Saga ist, wie zuletzt angedeutet. Nomura ist nach eigenen Aussagen nicht mehr der Jüngste und kann somit nicht sagen, ob es mit ihm ein weiteres Kingdom Hearts geben wird.