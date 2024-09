Assassin’s Creed Invictus: Fall Guys Style-Multiplayer-Spiel in Arbeit – Gerücht

Das Gameplay wird als „arcadelastig“ beschrieben, was auf schnelle, actionreiche Kämpfe ohne realistische Physik hindeutet. Die Spieler haben Zugriff auf Fähigkeiten wie einen blasenähnlichen Schutzschild, ähnlich denen aus der Super Smash Bros.-Reihe, und es wird vermutet, dass die Kamera so weit heraus zoomt, dass die Charaktere kleiner erscheinen, als man es aus den bisherigen Assassin’s Creed-Spielen gewohnt ist.

Das Spiel soll 16 Spieler pro Battle umfassen und stark an das beliebte Battle-Royale-Spiel Fall Guys erinnern, in denen die Spieler in verschiedenen Modi und Disziplinen gegeneinander antreten. Zu diesen Modi gehören laut j0nathan klassische Spielarten wie Team-Deathmatch, Free-for-All und ein Geschwindigkeitsspiel, bei dem die Spieler zu bestimmten Punkten auf der Karte sprinten müssen. Ein besonders spannendes Feature: Während des Spiels können die Teilnehmer neue Kräfte freischalten, die sie zu einem Build kombinieren, das im finalen Showdown den entscheidenden Vorteil bringen könnte. Damit würde sich Assassin’s Creed Invictus etwas von Fall Guys abheben.

Der Insider J0nathan hat sich in der Vergangenheit als verlässliche Quelle für Informationen rund um Assassin’s Creed erwiesen, was diesem Gerücht daher etwas Glaubwürdigkeit verleiht. Bei dem Namen Assassin’s Creed Invictus handelt es sich jedoch lediglich um einen Codenamen, weshalb der finale Titel wahrscheinlich anders lauten wird.

