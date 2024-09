PS5 Pro: Hier wird die High-End Konsole erstmals spielbar sein

Diesrenommierte Messe findet in diesem Jahr vom 26. bis 29. September in Chiba, Japan, statt und gibt Besuchern die exklusive Chance, die neue PS5 Pro zu testen. Besonders spannend: Zwei für die Konsole optimierte Spiele, „Final Fantasy 7 Rebirth“ und „Gran Turismo 7“, stehen ebenfalls zur Verfügung, mit denen die Spieler die technischen Verbesserungen hautnah erleben können.

Die PS5 Pro sorgt derzeit für große Begeisterung, da Fans gespannt auf den Beginn der Vorbestellungen und den offiziellen Verkaufsstart am 7. November warten. Eine erste Möglichkeit, die Konsole auszuprobieren, bietet sich jedoch schon viel früher, nämlich auf der Tokyo Game Show in der kommenden Woche.

