Minecraft: Termin für PS5-Version steht fest, aber mit einem Haken

Trotz der fehlenden revolutionären Neuerungen ist dies ein positives Update für die PS5-Minecraft-Community. Zudem kündigte Mojang an, dass in den kommenden Wochen eine neue Minecraft Live-Show stattfinden wird, die spannende Neuigkeiten verspricht. Darunter könnte auch mehr Information über den Live-Action-Minecraft-Film sein, der kürzlich seinen ersten Trailer veröffentlicht hat.

Die PS5-Version wird zwar nicht speziell für die Xbox Series X|S optimiert, bietet jedoch Verbesserungen, die für die PS5-Spieler von Vorteil sind. Nach dem Update wird „Minecraft“ in 4K-Auflösung und mit 60 Bildern pro Sekunde (FPS) laufen und längere Renderdistanzen unterstützen. Diese Leistungssteigerungen sind durchaus erfreulich, insbesondere da Mojang bereits vor fast einem Jahr erste Tests auf der Xbox Series X|S durchgeführt hat. Allerdings bleibt festzuhalten, dass keine erweiterten Features oder Raytracing-Funktionen in der neuen Version integriert sind.

In den vergangenen Jahren war die Diskussion um die Optimierung von „Minecraft“ für leistungsstärkere Konsolen wie die PS5 und Xbox Series X|S ein häufiges Thema unter den Fans. Viele Spieler wünschten sich, dass Mojang die Grafik und Performance des Spiels anhebt, insbesondere durch das Hinzufügen von Raytracing und anderen erweiterten Funktionen. Trotz dieser Wünsche bleibt es fraglich, ob „Minecraft“ für die Xbox Series X|S in naher Zukunft eine ähnliche Behandlung erfahren wird.

