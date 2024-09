Xbox: Kostspielige Übernahmen bringen Microsoft in eine schwierige Lage

Die Gaming-Branche durchläuft derzeit eine Phase erheblicher Umwälzungen, und Xbox, eine der zentralen Player in diesem Bereich, steht dabei im Rampenlicht. Besonders die Übernahme des Gaming-Giganten Activision für einen beeindruckenden Betrag von 69 Milliarden Dollar hat in den letzten Monaten für Schlagzeilen gesorgt. Gleichzeitig wurden die Probleme damit größer, obwohl sie eigentlich die Lösung sein sollten.

Diese Akquisition ist nicht nur die größte in der Geschichte des Videospiels, sondern auch ein gewagter Schachzug, der Xbox in eine schwierige Lage bringt. Denn die Übernahme erfolgt in einer Zeit, in der der gesamte Gaming-Markt eine gewisse Stagnation erlebt – teils bedingt durch die Pandemie, die weltweit Branchen ins Wanken brachte und deren Auswirkungen noch immer spürbar sind.

Xbox sucht nach neuen Zielgruppen

Ein besonders akutes Problem ist die zunehmende Unzugänglichkeit von Videospielen für viele Menschen. Große Blockbuster-Spiele kosten heutzutage oft 70 Dollar, was für viele Spieler schlichtweg zu teuer ist. Sarah Bond, die Vizepräsidentin von Xbox, hat erkannt, dass diese hohen Preise nicht nur die Marktzugänglichkeit beeinträchtigen, sondern auch neue Herausforderungen mit sich bringen. Bond betont gegenüber Bloomberg, dass sich das Unternehmen nun vermehrt auf „unerschlossene Bereiche“ im Gaming-Markt konzentrieren müsse, um neue Zielgruppen zu erreichen. Außerdem wird darüber spekuliert, dass Xbox in absehbarer Zeit neue Hardware auf den Markt bringen könnte, womöglich ein Xbox-Handheld, worauf auch CEO Phil Spencer in der Vergangenheit bereits angespielt hat.

Während Xbox weiterhin auf Hardware-Innovationen setzt, liegt der Schwerpunkt des Unternehmens inzwischen auch verstärkt auf digitalen Abonnementdiensten wie dem Xbox Game Pass. Dieser Service hat sich zu einem zentralen Bestandteil der Strategie von Xbox entwickelt, und Microsoft sieht in ihm ein enormes Potenzial für das zukünftige Wachstum. Doch trotz des Erfolgs und der Versprechungen, die die Übernahme von Activision mit sich bringt, ist dies mit Opfern verbunden. Allein in diesem Jahr hat Xbox mehr als 2.650 Arbeitsplätze abgebaut, was ein Zeichen dafür ist, dass auch große Unternehmen in der Branche derzeit unter Druck stehen.

Xbox sucht nach wie vor nach dem richtigen Erfolgsrezept, oft auf Kosten der eigenen Mitarbeiter

Es ist schwierig, aber auch eine Chance

Sarah Bond, die maßgeblich an der Weiterentwicklung der Gaming-Abteilung bei Microsoft beteiligt ist, ist sich der Herausforderungen bewusst. Sie beschreibt die Situation jedoch auch als eine Chance, die das Unternehmen nutzen möchte. Bond ist fest entschlossen, die Xbox-Sparte auf Erfolgskurs zu halten, auch wenn sie zugibt, dass dies mit schwierigen Entscheidungen verbunden ist. Besonders der Xbox Game Pass, der unter ihrer Leitung zu einem wichtigen Wachstumsfaktor geworden ist, spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Laut Microsoft geben Abonnenten des Game Pass 50 % mehr für Spiele aus als Nicht-Abonnenten, was den Service zu einem äußerst profitablen Geschäft macht.

Obwohl Xbox in den letzten Jahren Schwierigkeiten hatte, seinen Marktanteil zu vergrößern, bleibt die Führungsebene des Unternehmens optimistisch. Phil Spencer, der Kopf von Xbox, ist überzeugt, dass das Unternehmen das Potenzial hat, weit über seinen aktuellen Stand hinauszuwachsen. Dabei geht es nicht nur um den Verkauf von Konsolen, sondern um die Weiterentwicklung des gesamten Gaming-Ökosystems. Während dies aus Manager-Sicht alles optimistisch klingt, leiden vor allem jedoch die Angestellten, die gleichzeitig von interner Verunsicherung, hohem Druck und unklaren Zielen sprechen.

Während viele Analysten spekulieren, dass es nach der aktuellen Xbox keine weitere Konsole geben wird, deutet Bond an, dass die nächste Generation von Konsolen „den größten technologischen Sprung aller Zeiten“ machen könnte. Ob dies tatsächlich eine tragbare Konsole sein wird oder ob sich Xbox auf andere Wege der Innovation konzentriert, bleibt jedoch abzuwarten.