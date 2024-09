Sword Art Online: Fractured Daydream – System-Trailer liefert mehr Gameplay

Im Singleplayer tauchen Spieler in eine neue Geschichte ein, in der das virtuelle Königreich Alfheim Online nach der Installation des Systems Galaxia durch eine Panne einen Riss in Raum und Zeit erleidet. Kirito, seine Freunde und Feinde müssen gemeinsam die Zeitlinie wiederherstellen. Im kooperativen Online-Quests können Teams von bis zu 20 Spielern schließlich gegen mächtige Gegner aus der bekannten Welt von „Sword Art Online“ antreten. Dieser lässt sich vom 21. bis 23. September im offenen Netzwerktest ausprobieren, bei dem alle erbeuteten Waffen und Accessoires in die Vollversion übernommen werden können.

