PS5 und PS5 Pro 30th Anniversary Collection: Erste Preise zur limitierten PlayStation-Edition bekannt

In der vergangenen Woche hat Sony die „30th Anniversary Collection“ für die PS5 und die PS5 Pro angekündigt, um das dritte Jahrzehnt der PlayStation zu feiern. Die Collektion umfasst neben den Konsolen auch diverses Zubehör im limitierten PSone-Design. Was Sony jedoch bislang verschweigt, sind die Preise für diese edlen Konsolen – besonders bei der PS5 Pro befürchten einige, dass der Kauf einen direkt in die Armut treiben könnte.

Während Sony noch keine offiziellen Angaben gemacht hat, konnte der bekannte Insider billbil-kun erste Preise für die 30th Anniversary Collection herausfinden. Zumindest die PS5 Digital Edition und der DualSense Controller bewegen sich noch in einem „vertretbaren“ Rahmen – wobei dieser natürlich subjektiv ist. Ein kleiner Aufschlag bleibt nämlich nicht aus, denn es wäre nicht Sony, wenn man nicht die Gelegenheit nutzen würde, den ein oder anderen zusätzlichen Dollar zu verdienen. Limitierte Verfügbarkeit macht schließlich vieles möglich – die Käufer werden es schon zahlen.

30th Anniversary Collection Preise geleakt

Für die PS5 Slim Digital Edition als Teil der 30th Anniversary Collection soll der Preis beispielsweise bei 499,99 US-Dollar liegen, was einem Aufschlag von 50 US-Dollar entspricht. In Europa wird ein Preis von mindestens 519,99 Euro erwartet, also ein Plus von 70 Euro – und das nur für ein anderes Design.

Beim DualSense-Wireless-Controller zeigt sich Sony etwas weniger „gierig“. Dieser soll für 79,99 US-Dollar angeboten werden, was dem Preisniveau eines typischen Limited Edition Controllers entspricht – wie etwa beim Astro Bot-Design, wo der Aufschlag lediglich 5 Euro betrug. Alle diese Preise müssen jedoch noch offiziell bestätigt werden, was wohl am 26. September der Fall sein dürfte.

Die Preise für die PS5 Pro, den DualSense Edge Controller, das PlayStation Portal und andere Zubehörteile bleiben weiterhin ein Geheimnis. Einiges davon wird nur im exklusiven PS5 Pro Bundle erhältlich sein, das bei mindestens 1200 Euro starten könnte – vielleicht sogar höher. Diese sind aber ohnehin nur für die neue Zielgruppe von Sony gedacht, einen scheinbar elitären Kreis, der gerne Geld für Dinge ausgibt, die man eigentlich gar nicht braucht – und allen anderes vorführt, dass PlayStation-Spieler jetzt in einer 2-Klassen-Gesellschaft leben. Für alle anderen gibt es die reguläre PS5 Slim derzeit im Sale ab 369 EUR.

PS5 Pro 30th Anniversary Edition für 10.000 US-Dollar auf Ebay

Wenig überraschend waren Scalper schon besonders aktiv, obwohl sie die Hardware noch gar nicht in den Händen halten. Auf Ebay (via X) tauchten am vergangenen Wochenende erste Angebote für die PS5 Pro auf, bei denen bis zu 9.999 US-Dollar gefordert wurden. Diese gelinde gesagt übertriebenen Preise wurden jedoch schnell von Ebay entfernt.

Die Vorbestellungen für die 30th Anniversary Collection beginnen offiziell am 10. Oktober 2024. Der offizielle Verkaufsstart ist für den 21. November 2024 geplant. Die reguläre PS5 Pro lässt sich ab dem 26. September vorbestellen.