Legendärer Grip: DualSense 30th Anniversary Edition im Unboxing!

Ach, wie schön wäre die Welt, wenn sich alle brav an die Regeln halten würden – oder auch nicht. Heute gibt es nämlich ein kleines Schmankerl für alle, die nicht bis nächste Woche warten wollen oder können: Ein erstes Unboxing des DualSense Controller als 30th Anniversary Edition ist aufgetaucht.

Diese limitierte Edition feiert 30 Jahre PlayStation und macht das mit einem Design, das die Herzen der Nostalgiker höherschlagen lässt. Die schimmernde Farbgebung ruft Erinnerungen an alte Konsolentage wach, während das PlayStation-Logo wie ein schüchterner Gast auf dem Touchpad thront. Natürlich sind auch alle technischen Highlights mit an Bord: haptisches Feedback, adaptive Trigger und das integrierte Mikrofon – alles da, um euch in eurem Lieblingsspiel so richtig reinzuziehen.

Aber das Beste kommt noch: Nicht nur der Controller selbst glänzt im Retro-Look, auch die Verpackung weckt nostalgische Erinnerungen an die guten alten PlayStation-Anfangstage vor 30 Jahren. Der YouTuber? Sichtlich kurz vor dem Freudensprung!

Leider ausverkauft, oder doch nicht?

Das Problem? Der Controller ist – wie könnte es anders sein – jetzt schon ausverkauft. Offiziell ist der Controller erst nächste Woche erhältlich, doch bei Ebay treiben die üblichen Verdächtigen ihre Preise in schwindelerregende Höhen. Eine letzte Hoffnung bleibt der stationäre Handel, falls dort nicht schon alle Exemplare unter der Ladentheke verschwunden sind. Im Kampf um limitierte Auflagen gilt schließlich vor allem eines: Jeder ist sich selbst der Nächste.

Aber das ist noch nicht alles: Die 30th Anniversary Edition umfasst auch die PS5 Pro, PS5 Slim, den DualSense Edge und PlayStation Portal. Die Chancen, an eins dieser begehrten Stücke zu kommen, stehen jedoch ähnlich gut wie ein Lottogewinn – vor allem, da die Vorbestellungen bereits restlos vergriffen sind. Umso mehr freuen wir uns auf deren Unboxing-Videos, die uns am Glück anderer teilhaben lassen … natürlich nicht ganz neidlos. So viel Anstand muss sein! Vielleicht also doch einfach auf das 40. Jubiläum warten. Oder man riskiert seinen nächsten Lohn für den Ebay-Preisaufschlag. Entscheidungen, Entscheidungen …