Kingdom Hearts: Kommt ein Remake von 358/2 Days?

Allerdings gibt es einen Haken: Die Quelle des Gerüchts (via Reddit ) ist der Gaming-Bereich von 4chan – ein Forum, das gleichermaßen für Leaks und Trolle bekannt ist. Während sich in der Vergangenheit manche 4chan-Gerüchte als korrekt erwiesen haben, ist die Plattform durch ihre Anonymität berüchtigt. Es bleibt daher unklar, ob dieses Gerücht Hand und Fuß hat oder nur Wunschdenken eines Fans ist.

Ein neues Gerücht sorgt für Aufregung in der Kingdom Hearts-Community: Square Enix soll an einem Remake des beliebten Nintendo-DS-Spiels Kingdom Hearts 358/2 Days arbeiten. Dieses Spin-off, das 2009 erschien, drehte sich um Roxas und dessen Verbindungen zur Organisation XIII. Bislang war das Spiel nur über die Zwischensequenzen im Kingdom Hearts HD 1.5 Remix verfügbar, jedoch ohne spielbare Inhalte. Nun scheint Square Enix das Kapitel neu beleben zu wollen.

