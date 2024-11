LEGO Horizon Adventures: Der nächste Steam-Fehlstart für Sony

Aber was soll’s – 610 ist ja schließlich nicht 0 und kann in Zukunft immer noch unterboten werden. Man darf nur nicht aufgeben!

Vielleicht war es ja ein genialer Marketingplan, der einfach von niemandem verstanden wurde. Oder es war ein Hinweis darauf, dass nicht jede Erfolgsformel beliebig kombiniert werden kann. LEGO Horizon Adventures ist vermutlich der nächste Fall, der in der Kategorie „Griff ins Klo“ eingeordnet werden kann – zumindest auf Steam. Mal schauen, was die Nintendo-Spieler dazu sagen, für die das Spiel passender erscheint.

Natürlich könnte das kommende Wochenende ein paar Spieler mehr anziehen – zumindest die, die zwischen dem richtigen Horizon Zero Dawn und irgendeinem anderen wahllosen Titel noch Zeit finden. Doch mal ehrlich, bei so einem Start fragt man sich, ob Sony nicht lieber einen anderen Bauklotz hätte ziehen sollen.

Was ist schiefgelaufen? Es scheint, als hätte Sony in letzter Zeit ein Händchen dafür, auf dem PC nur mäßig bis gar nicht zu überzeugen. Schon Sackboy: A Big Adventure hatte 2022 einen wenig beeindruckenden Start mit 610 gleichzeitigen Spielern. Aber hey, das war immerhin ein verspäteter Port. Was hat LEGO Horizon Adventures als frisch gebackener Titel also zu seiner Verteidigung?

