LEGO Horizon Adventures: Release, neuer Trailer und spannende Boni

Beim State of Play in der vergangenen Nacht wurde das Release-Datum und ein neuer Trailer zu LEGO Horizon Adventures veröffentlicht, der die Fans der Reihe begeistert. Besonders im Fokus steht die Digital Deluxe Edition, die mit zahlreichen attraktiven Boni aufwartet. Das Spiel wird am 14. November erscheinen, und Vorbestellungen sind ab dem 3. Oktober möglich.

Die Digital Deluxe Edition von LEGO Horizon Adventures bietet eine Reihe von spannenden Extras, die das Spielerlebnis bereichern. Unter anderem können sich Spieler auf eine Achterbahn-Anpassung freuen. Hierbei müsst ihr euch nicht zwischen einem Dach und einer Achterbahn entscheiden; beide Elemente sind kombinierbar und sorgen für Freizeitpark-Spaß der besonderen Art.

Ikonische Outfits als LEGO-Version

Zudem enthält die Edition drei ikonische Horizon-Outfits. Spieler können Aloys Abenteuer im eisigen Norden mit der Banuk-Rüstung erleben, ihre innere Eklipse mit dem Schatten-Getreue-Outfit entfalten oder als Silberne Aloy Metall mit Metall bekämpfen. Für zusätzlichen Spaß sorgen die Ratchet- und Rivet-Outfits, die es den Spielern ermöglichen, als intergalaktischer Supermechaniker Ratchet oder als transdimensionale Widerstandskämpferin Rivet ins Getümmel zu stürzen.

Nicht zu vergessen ist das Sackboy-Outfit, das den bekannten Charakter aus LittleBigPlanet in die LEGO-Welt integriert. Mit diesen aufregenden Inhalten verspricht LEGO Horizon Adventures ein unvergessliches Erlebnis für alle Spieler.

LEGO Horizon Adventures ist ab dem 14. November erhältlich. Zusätzlich zur Veröffentlichung von LEGO Horizon Adventures dürfen sich Fans auch auf die überarbeitete Version von Horizon Zero Dawn freuen, die bereits am 31. Oktober für die PS5 und den PC erhältlich sein wird. In dieser Neuauflage erstrahlt Aloys erstes Abenteuer in neuem Glanz, mit beeindruckenden grafischen Verbesserungen und über zehn Stunden neu aufgenommenen Dialogen.