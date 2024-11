Light of Motiram für PS5 angekündigt, harte Konkurrenz für Horizon im Anmarsch

Am gestrigen Donnerstag sorgte Tencent für Aufregung in der Gaming-Welt, als das Unternehmen überraschend seine neue Marke Light of Motiram ankündigte. Die Parallelen zum beliebten Horizon-Franchise von Guerilla Games sind nicht zu übersehen. Trotzdem scheint Tencent entschlossen, mit einer einzigartigen Note und frischen Gameplay-Elementen die Aufmerksamkeit der Spieler zu gewinnen – nun auch offiziell für PS5.

Schon die ersten Gameplay-Videos zeigen eine opulente offene Welt voller mechanischer Kreaturen, die durch die Kombination aus Überleben, Basisbau und Action die Spieler in ihren Bann ziehen soll. Light of Motiram bietet dabei eine fesselnde Mischung aus bekanntem Terrain und innovativen Ideen, die es von etablierten Titeln wie Horizon Zero Dawn abheben.

Eine Welt, die von Mechanimals beherrscht wird

Die Handlung von Light of Motiram spielt in einer post-apokalyptischen Zukunft, in der die Erde von riesigen mechanischen Bestien – den sogenannten Mechanimals – beherrscht wird. Menschen kämpfen ums Überleben in einer neuen „Urzeit“, die fortschrittliche Technologien mit archaischen Überlebensweisen kombiniert. Vom dichten Dschungel über endlose Wüsten bis hin zu schneebedeckten Bergen verspricht die Welt des Spiels eine optisch atemberaubende und gefährliche Umgebung.

Im Zentrum des Gameplays stehen die Mechanimals. Diese faszinierenden Kreaturen sind nicht nur Gegner, sondern können gezähmt, trainiert und angepasst werden. Mit über 100 Mechanimals, die jeweils einzigartige Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten bieten, eröffnet das Spiel unzählige strategische Optionen. Spieler können sie im Kampf einsetzen, aber auch ihre Basisproduktion optimieren. Erste Eindrücke daraus liefern zwei Gameplay-Videos, die Gematsu bereitstellt.

Light of Motiram wird ein direkter Angriff auf das Horizon-Franchise mit neuen Ideen

Realistischer Basisbau und herausforderndes Überleben

Eines der Alleinstellungsmerkmale von Light of Motiram ist das physikbasierte Bau-Feature. Spieler können ihrer Kreativität freien Lauf lassen, indem sie individuelle Strukturen entwerfen und bauen, die realistischen physikalischen Kräften ausgesetzt sind. Ein windgeschütztes Lager in der Wüste oder eine hochgelegene Festung in den Bergen – alles muss den rauen Bedingungen der Umgebung standhalten.

Die Wildnis ist jedoch unerbittlich. Extreme Wetterbedingungen, lauernde Mechanimals und die Rivalität zwischen den Urkulturen stellen die Überlebensfähigkeiten der Spieler auf die Probe. Jeder Schritt in der offenen Welt birgt Gefahren, aber auch die Möglichkeit, seltene Ressourcen und Geheimnisse zu entdecken.

Präzise Kämpfe und epische Bossgegner

Der Kampf in Light of Motiram setzt auf ein Timing-basiertes System, das strategisches Denken und Geschick erfordert. Spieler müssen ausweichen, parieren und im richtigen Moment zurückschlagen, um mächtige mechanische Gegner zu besiegen. Besonders die epischen Bosskämpfe scheinen ein Highlight zu sein, bei denen die Mechanimals der Spieler eine entscheidende Rolle spielen können.

Tencent setzt auf nahtlose Multiplayer-Integration. Bis zu zehn Spieler können zusammenarbeiten, um Herausforderungen zu meistern, Mechanimals zu jagen und Ressourcen zu sammeln. Dank Cross-Play können Spieler zudem jederzeit mit Freunden Abenteuer erleben – unabhängig von Plattform und Fortschritt.

Mit Light of Motiram wagt Tencent einen ambitionierten Schritt auf die PS5 und scheint dabei bekannte Mechaniken mit innovativen Ideen zu verknüpfen. Ob es gelingt, aus dem Schatten von Horizon hervorzutreten, wird sich zeigen. Doch eines ist sicher: Die Gaming-Community darf sich auf ein packendes Abenteuer in einer von Maschinen dominierten Welt freuen.