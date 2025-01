Lost Records: Bloom & Rage – „See You in Hell“ ist das erste Soundtrack-Highlight

Die Montrealer Punk-Band Nora Kelly Band hat ihre Single „See You in Hell“ aus Lost Records: Bloom & Rage zusammen mit einem mitreißenden Musikvideo veröffentlicht. Der Originalsong, der von Kid Katana vertrieben wird, ist ab sofort auf allen Streaming-Plattformen verfügbar und begeistert mit seiner explosiven Energie und düsteren Intensität. Fans von Lost Records: Bloom & Rage haben diesen Moment mit Spannung erwartet, nachdem der Song bereits im offiziellen Teaser des Spiels für Aufsehen sorgte.

Ein Soundtrack mit Charakter und Emotion

„See You in Hell“ fängt die rohe Energie der Jugend perfekt ein. Mit seinen eindringlichen Texten, kraftvollem Gesang und einem unverkennbaren Punk-Sound dient das Lied als musikalische Verkörperung von Tape 2, „Rage“. Es steht für die emotionale Achterbahnfahrt der Teenager-Protagonistinnen Swann, Autumn, Nora und Kat, die nicht nur Bandkolleginnen, sondern auch enge Freundinnen sind. Besonders spannend: Spieler haben die Möglichkeit, ihre eigene Version des Songs im Spiel zu gestalten und so noch tiefer in die Geschichte einzutauchen.

Das begleitende Musikvideo verbindet die düstere, surreale Atmosphäre des Abyss mit der ungezähmten, natürlichen Schönheit eines Waldes. Dieser Kontrast spiegelt die zentralen Themen von Lost Records: Bloom & Rage wider und lässt Fans in die Welt des Spiels eintauchen, bevor es überhaupt erschienen ist.

Künstlerische Zusammenarbeit

Nora Kelly, Frontfrau der gleichnamigen Band, schwärmt von der Kooperation mit DON’T NOD: „Die Arbeit an diesem Projekt hat mich zurück zu meinen Riot-Grrrl-Wurzeln geführt. Es ist eine Ehre, Teil eines Spiels zu sein, das so starke Themen und Charaktere präsentiert. ‚See You in Hell‘ ist für mich mehr als ein Song – es ist ein Stück meiner Seele.“

Beatrix Moersch, Lead Audio bei DON’T NOD Montréal, ergänzt: „Der Song kanalisiert die intensiven Emotionen der Figuren und gibt den Spielerinnen und Spielern die Möglichkeit, aktiv an diesem kreativen Prozess teilzuhaben.“

Lost Records: Bloom & Rage erscheint in zwei Teilen. Tape 1, „Bloom“, wird am 18. Februar 2025 für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 veröffentlicht. Das narrative Abenteuer nimmt die Spieler mit auf eine Reise durch Freundschaft, Rebellion und Transformation – unterlegt von einem Soundtrack, der diese Reise unvergesslich macht.