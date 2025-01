Sony gründet neues AAA-Studio und entwickelt Original-IP

Sony Interactive Entertainment hat in Los Angeles ein neues AAA-Studio ins Leben gerufen, wie aktuelle Stellenanzeigen enthüllen. Hier soll eine brandneue, originelle IP entstehen – ein Grund zur Freude für PlayStation-Fans weltweit. Doch wer steckt hinter diesem vielversprechenden Projekt, auf das es bereits im vergangenen Jahr erste Hinweise gab?

Die Stellenanzeige für einen Senior Project Producer gibt einen klaren Hinweis: Sony sucht in LA nach einem „herausragenden Talent“, das an einem hochkarätigen AAA-Titel arbeiten möchte. Ein Name, der dabei immer wieder ins Spiel kommt, ist Jason Blundell, bekannt für seine bahnbrechende Arbeit an Call of Duty Zombies. Blundell verließ Deviation Games 2022, und es wird spekuliert, dass er nun an der Spitze dieses neuen Teams stehen könnte. Nach kreativen Differenzen bei Deviation Games wurde das Projekt aufgegeben und das Studio kurzerhand wieder geschlossen.

Vermutlich ein Shooter oder Live-Service-Game?

Sony ist bekannt für seine geheimniskrämerische Herangehensweise an neue Projekte, und auch hier bleibt vieles im Dunkeln. Neben Blundells möglichem Engagement gibt es Gerüchte über ein Live-Service-Supportteam, das unter Bungies Führung agiert, sowie ein weiteres geheimes Team in San Diego, das eng mit Naughty Dog zusammenarbeitet.

Die Gründung des Studios erfolgt inmitten der verheerenden Waldbrände in Kalifornien – ein schwieriger Zeitpunkt. Hoffentlich sind alle Beteiligten in Sicherheit. Trotz der Umstände zeigt sich Sony entschlossen, weiter in die Zukunft zu blicken und sein ohnehin beeindruckendes Portfolio zu erweitern.

Was uns wohl erwartet? Mit dieser neuen IP könnte Sony die nächste große Erfolgsgeschichte schreiben. Bis dahin bleibt es spannend, welche Talente die Vision für das Studio prägen werden – und vor allem, welcher Name am Ende über der Studiotür stehen wird. Sicher ist nur, die PlayStation-Familie wächst weiter.