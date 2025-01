MLB The Show 25 offiziell angekündigt – Termin, Coverstars und mehr

2025 markiert das 20. Jubiläum von MLB The Show, und San Diego Studio feiert dieses besondere Ereignis mit einer Premiere: Gleich drei aufstrebende Baseball-Stars zieren das Cover von MLB The Show 25! Paul Skenes, Elly De La Cruz und Gunnar Henderson stehen stellvertretend für die Zukunft des Sports und bringen ihre beeindruckenden Geschichten mit ins Spiel.

Die unaufhaltsamen Werfer

Paul Skenes war schon in der High School ein Ausnahmetalent und bestätigte sein Potenzial im College, wo er eine nationale Meisterschaft gewann. 2023 wurde er von den Pittsburgh Pirates als erster Pick im MLB Draft ausgewählt. Sein Aufstieg war rasant: Bereits ein Jahr später spielte er im All-Star-Game und wurde als National League Rookie of the Year ausgezeichnet. Seine Reise ist ein perfektes Vorbild für den beliebten Modus „Road to the Show“.

Elly De La Cruz begeistert mit seiner Geschwindigkeit und Vielseitigkeit. Seit seinem MLB-Debüt 2023 bei den Cincinnati Reds sorgt er für Furore und gehört zu den wenigen Spielern, die in einem einzigen Spiel alle vier Schlagarten (Single, Double, Triple, Homerun) geschafft haben. Mit seiner Power und Schnelligkeit passt er perfekt in den Franchise-Modus von MLB The Show 25.

MLB The Show Coverstars 2025

Der Allrounder mit Titelambitionen

Gunnar Henderson wurde 2019 von den Baltimore Orioles gedraftet und stieg rasant zum American League Rookie of the Year 2023 auf. Er spielte eine Schlüsselrolle in der Playoff-Rückkehr der Orioles und wurde für das All-Star-Game sowie das Home Run Derby 2024 ausgewählt. Ein Vorbild für alle, die im Spiel nach Exzellenz streben.

MLB The Show 25 erscheint am 18. März 2025, Early Access startet am 14. März für Käufer der Digital Deluxe Edition. Der erste Gameplay-Trailer folgt am 4. Februar um 18:00 Uhr!