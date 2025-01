The First Berserker: Khazan – Über 80 Stunden Spielzeit, DLCs, & neue Schwierigkeitsoption bestätigt

Nach dem Start der Demo von The First Berserker: Khazan haben die Entwickler NEXON und Neople auf Reddit ein AMA veranstaltet und zahlreiche Fan-Fragen beantwortet. Dabei wurden nicht nur Details zur Inspiration des Spiels, sondern auch zu Gameplay-Mechaniken, technischen Feinheiten und zukünftigen Inhalten enthüllt.

Das Entwicklerteam betont, dass der Kampf in The First Berserker: Khazan auf „Herausforderung und Erfolg“ sowie auf „die Freude am Kampf“ ausgerichtet ist. Große Inspirationsquellen waren neben Dungeon & Fighter (DNF) auch Titel wie Nioh, Sekiro, Ghost of Tsushima, Dark Souls und Diablo. Fans von DNF werden nostalgische Elemente wiedererkennen, doch das Spiel ist auch für Neulinge ohne Vorkenntnisse zugänglich.

Gameplay und Features

Einige der spannendsten Enthüllungen betrafen die Mechaniken des Spiels:

Spielzeit : Die geschätzte Dauer für das „wahre Ende“ liegt bei rund 80 Stunden, wobei die Demo nur 5 % des Gesamtinhalts zeigt.

: Die geschätzte Dauer für das „wahre Ende“ liegt bei rund 80 Stunden, wobei die Demo nur 5 % des Gesamtinhalts zeigt. Waffentypen : In der Vollversion gibt es drei Waffenarten – Dual Wield, Großschwert und Speer. Zukünftige Waffenerweiterungen per DLC sind möglich.

: In der Vollversion gibt es drei Waffenarten – Dual Wield, Großschwert und Speer. Zukünftige Waffenerweiterungen per DLC sind möglich. New Game+ : Alle Inhalte sind im ersten Durchlauf verfügbar, doch mehrere Enden und NG+ sorgen für Langzeitmotivation.

: Alle Inhalte sind im ersten Durchlauf verfügbar, doch mehrere Enden und NG+ sorgen für Langzeitmotivation. Missionswiederholung: Missionen lassen sich mehrfach spielen, doch die Gegner skalieren nicht mit dem Level des Spielers.

Technik & Plattformen

Optimierung : Auf PS5 und Xbox Series X|S wurden einige technische Probleme festgestellt, an denen bereits gearbeitet wird.

: Auf wurden einige technische Probleme festgestellt, an denen bereits gearbeitet wird. HDR-Unterstützung : Derzeit nicht geplant, aber das Team will die Grafik auf allen Plattformen bestmöglich darstellen.

: Derzeit nicht geplant, aber das Team will die Grafik auf allen Plattformen bestmöglich darstellen. Multiplayer: Es wird keinen Koop-Modus geben, aber asynchrone Inhalte sind vorgesehen.

Transmog & Bosse

Transmog-System : Spieler können das Aussehen ihrer Ausrüstung anpassen, allerdings erst nach dem ersten Durchspielen.

: Spieler können das Aussehen ihrer Ausrüstung anpassen, allerdings erst nach dem ersten Durchspielen. Bosse: Es gibt keine versteckten Bosse, aber einige verfügen über mehrere Phasen und einzigartige Mechaniken.

Neue Schwierigkeitsoption hinzugefügt

Besonders interessant für weniger erfahrene Spieler: Nach der ersten Mission lässt sich der Schwierigkeitsgrad von Normal auf Einfach umstellen. Damit bleibt die Herausforderung für Hardcore-Spieler erhalten, während andere das Spiel dennoch genießen können.

Mit einer tiefgehenden Kampfmechanik, einer langen Spielzeit und flexiblen Anpassungsoptionen scheint The First Berserker: Khazan genau die richtige Mischung aus Herausforderung und Belohnung zu bieten. Der Release am 27. März 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC verspricht ein episches Singleplayer-Abenteuer für alle Action-RPG-Fans.

Weitere Eindrücker liefert euch unsere kürzliche Preview zum Spiel.