Neues PS5 Modell CFI-1216 erreicht Europa mit God of War Bundle

Was in den USA schon klar war, bestätigt sich jetzt auch für Europa, wo Sony die PS5 Revision CFI-1216 flächendeckend einführen wird. Das kommende God of War Ragnarök Bundle wird ausschließlich mit der neuen Version ausgestattet.

Das war keinesfalls sicher, denn das kürzliche FIFA 23 Bundle wird nach wie vor mit dem Modell aus dem Jahr 2021 ausgeliefert. Erst mit dem exklusiven Bundle zu Call of Duty: Modern Warfare II ging man davon aus, dass auch hier die neue Version enthalten sein wird. Aktuelle Hi-Res Screens des God of War Bundle zeigen nun aber deutlich, dass hier ist die Revision CFI-1216 A/B enthalten sein wird, welches alle vorherigen Bundle ablöst, einschließlich dem zu Horizon Forbidden West.

PS5 God of War Bundle

Leichter, Kühler und Sparsamer

Zu den wesentlichen Vorteilen des PS5 Modell CFI-1216 gehört ein komplett umgestaltestes Innen-Design, eine optimierte Kühlung und der neue Grafikchip auf 6nm Basis tickt in dessen Herz. Daraus ergibt sich eine weitere Einsparung beim Stromverbrauch. Insgesamt wird das neue PS5-Modell damit auch wieder 300 Gramm leichter.

Der Verkauf des God of War Bundle startet in Kürze über den PlayStation Direct Store, wo sich Sony derartige Neuheiten zunächst exklusiv hält. Preislich dürfte das Bundle wieder bei 619 EUR liegen, einschließlich einem digitalen Voucher Code zu God of War Ragnarök.

Ein noch radikaleres Redesign der PS5 wird im nächsten Jahr erwartet. Dann soll die Trennung zwischen Disc- und Digital Edition komplett wegfallen und das Laufwerk optional angeboten werden, sofern jüngste Berichte dazu stimmen. Sony selbst erhofft sich davon zudem größere Gewinnmargen und eine bessere Verfügbarkeit.