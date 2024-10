PlayStation Plus: Lizenzfehler kann erneut zu dauerhaftem Verlust der Spiele führen

Das wiederkehrende Problem der Lizenzierung und des digitalen Besitzes von Spielen trifft erneut PlayStation-Nutzer. Dieses Mal geht es um LittleBigPlanet 3, das am 31. Oktober 2024 dauerhaft aus dem PlayStation Store entfernt wird. Das Spiel war bereits 2017 ein monatlicher Gratistitel bei PS Plus und ist derzeit im PS Plus Extra- und Premium-Katalog verfügbar. Doch aufgrund eines „Lizenzierungsfehlers“ könnte es passieren, dass Nutzer das Spiel dauerhaft verlieren, auch wenn sie es bereits in ihrer digitalen Bibliothek haben.

Seit der Einführung der PS Plus Extra- und Premium-Abonnementstufen im Jahr 2022 häufen sich die Berichte über Lizenzprobleme. Besonders betroffen sind Spiele, die sowohl Teil des monatlichen Gratistitel-Programms als auch des Spielekatalogs von PS Plus sind. Wenn die Lizenzberechtigungen von Spielen in einem dieser Programme geändert werden, können Abonnenten in bestimmten Fällen den Zugang zu den Titeln verlieren – und LittleBigPlanet 3 steht nun im Mittelpunkt dieser Problematik.

Das Problem mit den PlayStation Plus-Lizenzen

Das Hauptproblem ergibt sich aus der Tatsache, dass Spiele, die über den PS Plus-Spielekatalog heruntergeladen werden, als Leihspiele betrachtet werden. Das bedeutet, dass Nutzer diese Spiele nur so lange spielen können, wie sie im Katalog verfügbar sind. Wenn ein Spiel, wie jetzt LittleBigPlanet 3, aus dem Katalog entfernt wird, verlieren die Nutzer den Zugang. Doch die Lage verschärft sich, wenn Spieler zuvor eine ältere Lizenz für dasselbe Spiel besaßen.

So war LittleBigPlanet 3 im Februar 2017 ein monatlicher Gratistitel bei PlayStation Plus. Nutzer, die damals das Spiel zu ihrer Bibliothek hinzugefügt haben, besitzen noch immer eine gültige Lizenz für das Spiel. Wird jedoch die Version des Spiels, die derzeit im PS Plus Extra- oder Premium-Katalog verfügbar ist, heruntergeladen, überschreibt diese die alte Lizenz. Das bedeutet, dass mit der Entfernung des Spiels aus dem Katalog auch die alte Lizenz erlischt und das Spiel dauerhaft aus der Bibliothek verschwindet.

User sind selbst in der Verantwortung

Sony hat bisher wenig unternommen, um auf dieses komplexe Problem aufmerksam zu machen oder eine Lösung anzubieten. Einzig hilfreich ist der Hinweis im PlayStation Store, der besagt, dass man dieses Spiel bereits besitzt. Die Nutzer sind daher weitgehend auf sich gestellt, um sicherzustellen, dass sie ihre bereits erworbenen Spiele nicht verlieren. Die wichtigste Empfehlung für alle, die LittleBigPlanet 3 besitzen: Nicht die Version aus dem PS Plus-Spielekatalog herunterladen, wenn ihr das Spiel bereits als Gratistitel über PlayStation Plus besitzt.

Was in dieser Woche neu bei PlayStation Plus Extra und Premium dabei ist, erfahrt ihr hier.