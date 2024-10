Astro Bot: Der Überraschungserfolg, der Mario (fast) Konkurrenz macht

In einer Diskussion auf Twitter, in der Fans den Erfolg des Spiels feierten, betonte Dring: „Zumindest in Europa hat Astro Bot die Erwartungen übertroffen. Es kann nur auf dem Markt bestehen, auf dem es verfügbar ist, aber es verkaufte sich tatsächlich besser als praktisch jedes andere neue 3D-Plattformspiel der letzten 10 Jahre – Mario ausgenommen.“

Noch beeindruckender ist jedoch, was Chris Dring von GamesIndustry.Biz kürzlich enthüllte: Astro Bot hat sich besser verkauft als nahezu jedes andere 3D-Plattformspiel der letzten zehn Jahre – solange der Name „Mario“ nicht im Titel steht.

Astro Bot hat vielleicht nicht die gesamte Gaming-Welt revolutioniert, aber der Hype um Team Asobis neusten Titel, den Nachfolger des gefeierten Astro’s Playroom, war mehr als gerechtfertigt. Der charmante Roboter hat es in den Verkaufscharts der USA, der EU und des Vereinigten Königreichs bis in die Top 5 geschafft – ein beachtlicher Erfolg.

