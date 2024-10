PlayStation Portal erneut reduziert: jetzt für 181 EUR

PlayStation Portal ist speziell für Spieler gedacht, die nicht immer vor dem großen Fernseher sitzen können oder wollen, aber dennoch das PS5-Erlebnis nicht missen möchten. Das Gerät ermöglicht es, Spiele von der PlayStation 5 auf das Handheld im eigenen Netzwerk zu streamen. Das bedeutet jedoch auch, dass es außerhalb des heimischen W-Lan-Netzwerks nur eingeschränkt nutzbar ist, was für einige potenzielle Käufer einen Nachteil darstellen könnte. Angesichts der Tatsache, dass Cloud-Gaming mittlerweile weit verbreitet ist, könnte man sich wünschen, dass Sony in zukünftigen Versionen mehr Funktionalitäten integriert.

PlayStation Portal, das bisher für seinen relativ hohen Preis kritisiert wurde, ist erneut zu einem deutlich günstigeren Preis zu haben. Der spanische Ableger von Amazon bietet das Handheld-Gerät aktuell für nur 181 EUR plus Versand an.

