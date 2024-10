Alien Isolation 2 offiziell von Creative Assembly angekündigt

Es war einfach unglaublich, Ihre Leidenschaft für das Spiel über die Jahre hinweg mitzuerleben und zu sehen, wie es so viele Spieler auf der ganzen Welt erreicht hat. Heute freue ich mich, im Namen des Teams bestätigen zu können, dass sich eine Fortsetzung von Alien: Isolation in der frühen Entwicklungsphase befindet.“

Creative Director Al Hope, der auch bei „Alien: Isolation“ Regie führte, bestätigte , dass sich die Fortsetzung aktuell in einer frühen Entwicklungsphase befindet. Sein Kommentar hierzu: „Zum 10. Jahrestag scheint es nur angemessen, euch wissen zu lassen, dass wir eure Rufe gehört haben. Es freut mich, im Namen des Teams bestätigen zu können, dass ‚Alien: Isolation 2‘ in Arbeit ist.“

Creative Assembly hat in einer überraschenden Ankündigung „Alien: Isolation 2“ offiziell bestätigt. Das Spiel wird vom ursprünglichen Team entwickelt, dem Studio, das auch für das Original verantwortlich war. Die Ankündigung erfolgte heute, am Montag, anlässlich des 10. Jahrestages der Veröffentlichung des ersten Teils.

What do you think?