Call of Duty: Black Ops 6 – Launch Gameplay Trailer erinnert an den nahenden Release

In knapp 3 Wochen erscheint Call of Duty: Black Ops 6, zu dem Activision und Treyarch heute den Gameplay-Launch-Trailer zeigen.

Im Shooter tauchen die Spieler in eine futuristische Kriegswelt ein, in der fortschrittliche Technologien und taktische Manöver den Schlüssel zum Erfolg bilden. In rasanten Gefechten stehen verschiedene Spielmodi zur Verfügung, darunter Team-Deathmatch, Domination und ein neuer Battle-Royale-Modus.

Einzigartige Waffen und Ausrüstungen ermöglichen individuelle Spielstile, während eine spannende Einzelspieler-Kampagne voller Wendungen für Story-Fans sorgt. Mit beeindruckender Grafik, dynamischen Maps und einem verbesserten Bewegungssystem bietet das Spiel ein immersives Erlebnis. Die Zusammenarbeit im Team und schnelle Reaktionen entscheiden oft über Sieg oder Niederlage.

Call of Duty: Black Ops 6 erscheint am 25. Oktober 2024. Einige Eindrücke aus dem Multiplayer gibt es in unserer Beta-Preview.