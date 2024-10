Silent Hill 2: Kritischer Story-Fehler in Patch 1.003 behoben

Das nennt man Glück! Wenige Stunden vor dem offiziellen Release des lang erwarteten Silent Hill 2 Remakes hat Bloober Team den Patch 1.003 veröffentlicht. Dieser korrigiert einen schwerwiegenden Fehler, der einen kritischen Teil der Story schon in den ersten 30 Minuten des Spiels vorweggenommen hat.

Mindestens die italienische Version des Spiels war von diesem Bug betroffen, wie User auf Reddit melden. Einige Spieler, die das Spiel früher als geplant in die Hände bekommen hatten, entdeckten den Fehler und meldeten ihn umgehend an den Entwickler. Konkret ging es um eine Schlüsselszene, in der der Protagonist zu Beginn eine verstörende Nachricht von Mary erhält. Die Nachricht enthält einige unverständliche Sätze, die normalerweise durch die Untertitel absichtlich unterbrochen und teilweise ausgeblendet werden. In der italienischen Fassung wurden diese Stellen jedoch in den Untertiteln komplett angezeigt, was dazu führte, dass ein zentraler Plotpunkt des Spiels frühzeitig enthüllt wurde.

Ob der Patch noch andere Optimierungen oder Fehlerbehebungen mit sich bringt, ist derzeit nicht bekannt. Spieler sollten jedoch sicherstellen, dass sie den Patch vor dem ersten Spielstart installieren, um unerwartete Überraschungen zu vermeiden.

Original Silent Hill Director lobt das Remake

Parallel zur Veröffentlichung des Patches hat sich der originale Regisseur von Silent Hill 2, Masahashi Tsuboyama, zum Remake geäußert. Tsuboyama zeigte sich erfreut über die überwiegend positiven Kritiken und äußerte seine Erleichterung darüber, dass das Remake den Geist des Originals bewahrt hat. Im Vorfeld hatte er Bedenken geäußert, dass es dem Bloober Team möglicherweise nicht gelingen könnte, die düstere Atmosphäre des Klassikers aus dem Jahr 2001 in die moderne Version zu übertragen.

Auf X teilte er kürzlich seine Begeisterung und erklärte, dass das Remake nicht nur technische Einschränkungen des Originals überwinde, sondern es auch einer neuen Generation ermögliche, die Geschichte von Silent Hill 2 zu erleben. „Ich freue mich sehr, dass nach 23 Jahren eine neue Generation das Spiel genießen kann“, schrieb Tsuboyama. „Selbst wenn man das Original nicht kennt, kann man das Remake für sich alleine genießen.“

Silent Hill 2 erscheint offiziell am morgigen Dienstag für PS5 und PC.