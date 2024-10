Halo Studios wechselt zur Unreal Engine 5, Hinweis auf PS5-Release?

343 Industries hat sich in der vergangenen Nacht in Halo Studios umbenannt und kündigt eine aufregende Zukunft an. Im Rahmen dieser Neuausrichtung wird das Studio zukünftig mit der Unreal Engine 5 arbeiten, was möglicherweise auch eine Entwicklung für die PS5 einschließt. Dies stellt einen bedeutenden Schritt dar, um die Weichen für neue Projekte zu stellen.

Halo-Spiele werden zukünftig mit der Unreal Engine 5 entwickelt

Eine der größten Neuigkeiten ist, dass mehrere Spiele in der Entwicklung sind, die alle auf der Unreal Engine 5 basieren. Gerüchte aus vergangenen Jahren haben sich somit bestätigt: Die Slipspace Engine, die ursprünglich für Halo Infinite entwickelt wurde, wurde bereits eingestellt. Laut den Entwicklern war es eine Herausforderung, ihren eigenen Technologie-Stack kontinuierlich zu unterstützen und gleichzeitig neue Inhalte für die Halo-Spiele zu kreieren. Die Entscheidung für die Unreal Engine 5 entlastet das Team von davon nd eröffnet neue Möglichkeiten.

Chris Matthews, der Art Director des Studios, erklärte, dass einige Komponenten der Slipspace Engine fast 25 Jahre alt sind. Trotz kontinuierlicher Weiterentwicklung fehlen in Slipspace viele Funktionen, die Epic Games in ihrer Engine seit Langem integriert hat. Matthews hebt hervor, dass die Unreal Engine 5 dem Studio Werkzeuge bietet, die es ihnen ermöglichen, die Spielwelt auf innovative Weise zu erweitern und den Spielern mehr Interaktionsmöglichkeiten zu bieten. Technologien wie Nanite und Lumen revolutionieren die Möglichkeiten der grafischen Darstellung und des Game Designs und versprechen eine unvergleichliche Spielerfahrung.

Tech-Video liefert erste Eindrücke

Um sich mit der Unreal Engine 5 vertraut zu machen, hat das Team an einem Forschungsprojekt namens The Foundry gearbeitet. In diesem Projekt wurde untersucht, ob sich das ikonische Gefühl der Halo-Umgebungen nachbilden lässt. Ein begleitendes Video zeigt heute drei verschiedene Biome: den klassischen pazifischen Nordwesten, eine völlig fremdartige Landschaft und eine von der Flut heimgesuchte Welt.

Angesichts der Tatsache, dass Microsoft vermehrt auf Multiplattform-Veröffentlichungen setzt und Gerüchte über eine PS5-Version von Halo: Combat Evolved kursieren, überrascht dieser Schritt kaum. Die spannende Frage bleibt jedoch, wann es offiziell bestätigt wird.